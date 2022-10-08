Дождались: после десятилетнего перерыва всеми любимая «дрянная девчонка» Голливуда возвращается в кино! Комедия «Влюбиться в Рождество» – первый крупный проект Линдси после триллера Пола Шредера «Каньоны» 2013 года – ознаменует ее возвращение к жанру, который сделал ее главным кумиром всех подростков нулевых. Новый фильм выйдет на Netflix уже 10 ноября – ну а пока смотрим трейлер, пишет Супер.
Как выглядит Линдси Лохан, вернувшаяся в кино после 10-летнего перерыва? Смотрим первый трейлер романтической комедии Netflix
У «Влюбиться в Рождество» типичный для ромкома сюжет: избалованная наследница владельцев отельного бизнеса (интересно, это намек на Пэрис Хилтон, подружку бурной юности Линдси?) теряет память в результате несчастного случая на горнолыжном курорте. Пока отец и жених героини пытаются ее найти, она учится жить в новом мире без прислуги и воспоминаний о прошлом, а заодно влюбляется в своего спасителя. И все это — в канун Рождества. Ну а мы после просмотра трейлера не можем не отметить, что Линдси отлично выглядит: как будто не было этих десяти с лишним лет в стиле sex drugs & rock'n'roll!
Напомним, «Влюбиться в Рождество» – первый из трех фильмов в сделке актрисы с Netflix. Вторая картина – «Ирландское желание» – уже снимается, вы не поверите, в Ирландии и должна выйти на экраны в следующем году. Очень хочется верить, что королева подростковых комедий выросла и останется с нами всерьез и надолго.