Как выглядит Линдси Лохан, вернувшаяся в кино после 10-летнего перерыва? Смотрим первый трейлер романтической комедии Netflix

У «Влюбиться в Рождество» типичный для ромкома сюжет: избалованная наследница владельцев отельного бизнеса (интересно, это намек на Пэрис Хилтон, подружку бурной юности Линдси?) теряет память в результате несчастного случая на горнолыжном курорте. Пока отец и жених героини пытаются ее найти, она учится жить в новом мире без прислуги и воспоминаний о прошлом, а заодно влюбляется в своего спасителя. И все это — в канун Рождества. Ну а мы после просмотра трейлера не можем не отметить, что Линдси отлично выглядит: как будто не было этих десяти с лишним лет в стиле sex drugs & rock'n'roll!