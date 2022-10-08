Вчера вечером в Saku Suurhalli в Таллинне прошел эстонский Октоберфест, вдохновленный популярным пивным фестивалем в Германии. Несмотря на то, что гостям из Германии таллиннский фестиваль понравился, отличия всё же есть. Если в Мюнхене вам пиво принесут уже через 10 секунд после заказа, в Таллинне на это может пойти до получаса. Кроме того, у нас курица была копченая, что не характерно для Октоберфеста в Германии.
ВИДЕО ⟩ Веселые и счастливые посетители Октоберфест в Таллинне не давали рекам пива остановиться!
В Saku suurhall предлагали несколько сортов пива от пивоварни Paulaner, также можно было освежиться домашними эстонскими и вкусными немецкими блюдами – от закусок к пиву до свиного каре – и послушать хорошую музыку.
«Все думают, что это мужской праздник. Но мы хотим в Таллинне сделать так, чтобы и женщины чувствовали себя комфортно, поэтому будут специальные напитки и для них», – сказал порталу Limon.ee Тармо Мутсо, один из организаторов фестиваля.
Портал Limon.ee не мог пропустить такое масштабное для Таллинна событие. Эдгар Гергель даже привез с собой из Германии традиционный для фестиваля костюм. Он признался, что привез свой «лук» прямо из Мюнхена. Шорты Lederhosen из настоящей кожи Эдгар приобрел со скидкой – за 70 евро, что по баварским меркам считается очень дешево. Традиционная жилетка досталась Эдгару за 50 евро со скидкой. Рубашка может быть любой, а ботинки в районе 50-60 евро. В итоге довольно бюджетный костюм баварца обойдется вам примерно в 200 евро.
Петер из Мюнхена рассказал порталу Limon.ee, в этом году в Баварии Октоберфест прошел как всегда на отлично:
Три года фестиваль не проводился, поэтому в этом году он прошел с размахом. Теперь могу насладиться этим праздником еще раз, но теперь в Эстонии. Разница, на самом деле, небольшая. Ваш праздник очень хорошо организован, музыка, пиво и еда те же. У вас здесь отличный праздник!