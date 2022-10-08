ВИДЕО ⟩ Веселые и счастливые посетители Октоберфест в Таллинне не давали рекам пива остановиться!

В Saku suurhall предлагали несколько сортов пива от пивоварни Paulaner, также можно было освежиться домашними эстонскими и вкусными немецкими блюдами – от закусок к пиву до свиного каре – и послушать хорошую музыку.

«Все думают, что это мужской праздник. Но мы хотим в Таллинне сделать так, чтобы и женщины чувствовали себя комфортно, поэтому будут специальные напитки и для них», – сказал порталу Limon.ee Тармо Мутсо, один из организаторов фестиваля.

Портал Limon.ee не мог пропустить такое масштабное для Таллинна событие. Эдгар Гергель даже привез с собой из Германии традиционный для фестиваля костюм. Он признался, что привез свой «лук» прямо из Мюнхена. Шорты Lederhosen из настоящей кожи Эдгар приобрел со скидкой – за 70 евро, что по баварским меркам считается очень дешево. Традиционная жилетка досталась Эдгару за 50 евро со скидкой. Рубашка может быть любой, а ботинки в районе 50-60 евро. В итоге довольно бюджетный костюм баварца обойдется вам примерно в 200 евро.

Петер из Мюнхена рассказал порталу Limon.ee, в этом году в Баварии Октоберфест прошел как всегда на отлично: