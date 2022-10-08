Из комы вышел, но... Врачи дали оценку состояния Паши Техника

Совсем недавно исполнитель проходил курс лечения от наркозависимости. Молодой человек некоторое время находился в рехабе, где под присмотром специалистов боролся со смертельно опасной привычкой. Врачи «прочистили» организм мужчины. Однако трезвость длилась недолго.

О том, что рэпер попал в больницу, рассказала его приятельница Катя Лоли. По ее словам, они отдыхали в одном из баров. Вот только девушка не уследила за Пашей и он снова начал употреблять запрещенные препараты. «В крови у него какой-то кодеин, который даже никто не открывал. Там много всего намешано. Когда он все это успевает делать, я не понимаю, если только за спиной», – говорила она. С утра возлюбленная артиста проснулась и увидела своего бойфренда в ужасном состоянии. Музыкант захлебывался пеной.

Поклонники волновались за здоровье рэпера. Многие переживали, что он не сможет выйти из комы. Однако Паша справился и пришел в сознание. Несмотря на заметные улучшения, врачи все еще оценивают его состояние, как тяжелое. В ближайшее время он будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии.