Рэпер Паша Техник вышел из комы. Накануне молодого человека доставили в Боткинскую больницу Москвы в тяжелом состоянии. Незадолго до этого артист был на вечеринке, где налегал на запрещенные вещества, пишет Стархит.
Из комы вышел, но... Врачи дали оценку состояния Паши Техника
Совсем недавно исполнитель проходил курс лечения от наркозависимости. Молодой человек некоторое время находился в рехабе, где под присмотром специалистов боролся со смертельно опасной привычкой. Врачи «прочистили» организм мужчины. Однако трезвость длилась недолго.
О том, что рэпер попал в больницу, рассказала его приятельница Катя Лоли. По ее словам, они отдыхали в одном из баров. Вот только девушка не уследила за Пашей и он снова начал употреблять запрещенные препараты. «В крови у него какой-то кодеин, который даже никто не открывал. Там много всего намешано. Когда он все это успевает делать, я не понимаю, если только за спиной», – говорила она. С утра возлюбленная артиста проснулась и увидела своего бойфренда в ужасном состоянии. Музыкант захлебывался пеной.
Поклонники волновались за здоровье рэпера. Многие переживали, что он не сможет выйти из комы. Однако Паша справился и пришел в сознание. Несмотря на заметные улучшения, врачи все еще оценивают его состояние, как тяжелое. В ближайшее время он будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Ранее Ивери Кизицкий, личный психиатр-нарколог рэпера, дал комментарий. По его словам, ранее приступов эпилепсии у своего пациента он не наблюдал. Однако припадки могли быть вызваны интоксикацией организма запрещенными веществами в паре с «синдромом отмены».