«Очень набрала вес»: последние новости об Анастасии Заворотнюк

«Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает», – цитирует Демидова kp.ru.

По его словам, Заворотнюк в последнее время чувствует себя неплохо, у нее хорошее настроение.