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«Очень набрала вес»: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Limon.ee
«Очень набрала вес»: последние новости об Анастасии Заворотнюк
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Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк. Фото: Saverkin Alexander

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк Анатолий Демидов рассказал журналистам о том, что звезда «Моей прекрасной няни» борется с тяжелой формой онкологии. По его словам, болезнь сильно изменила внешность артистки, пишет Телепрограмма.

«Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает», – цитирует Демидова kp.ru.

По его словам, Заворотнюк в последнее время чувствует себя неплохо, у нее хорошее настроение.

В СМИ появляется информация, что периодические у Заворотнюк возникают головные боли и проблемы с памятью, но она справляется с недугом.

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