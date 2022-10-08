Самое страшное предсказание принцессы Дианы сбылось в точности до мелочей

Первая жена короля Карла III принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет. Она успела подарить Британии наследников престола. Но времени воспитать сыновей у принцессы не было. Диана очень боялась, что из-за дворцовых интриг ее дети потеряют связь друг с другом.

Своими опасениями принцесса Уэльская делилась с толкователем снов Джоан Хэнджер. Она часто прибегала к услугам специалиста. Одна мысль постоянно крутилась в голове Дианы, она видела это даже, когда спала. Мать наследников престола была уверена, что жесткие правила могут расколоть отношения между ее сыновьями Уильямом и Гарри.

«Подобные опасения время от времени проскальзывали в ее речи. Она давала Уильяму и Гарри столько советов, сколько могла, но подобные мысли никогда не покидали ее», – заявил в своей книге Хэнджер.

Но Диана мало что решала в воспитании мальчиков. После развода ей просто не давали видеться с сыновьями. В итоге пророчество принцессы с точностью до мелочей воплотилось в жизнь. Гарри бежал от придворных правил, разрушив все мосты и разругавшись с братом.

Предчувствовала леди Ди и то, что именно младший ее сын сможет освободиться от оков монаршей семьи. Поэтому больше Диана переживала за Уильяма. Ее тяготила мысль, что парню придется следовать жестким протоколам, жить не своей жизнью, а правилами и предписаниями.