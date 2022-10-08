СМИ: датский принц Иоаким влюблен в жену своего брата. Вот почему его дети якобы лишились титулов

На прошлой неделе королева Дании Маргрете объявила о решении лишить внуков королевских титулов, речь идет как раз о детях Иоакима. С 1 января 2023 года сыновья и дочь Иоакима станут графами и графиней и будут иметь титулы «Их Превосходительство», а не «Его или Ее Королевское Высочество».

Принц Феликс, принцесса Мари, принц Иоаким, принцесса Афина, принц Хенрик и принц Николай. Фото: Mads Claus Rasmussen

Принц Иоаким публично раскритиковал действия матери и заявил, что его маленькая дочь уже пострадала от такого решения – ее дразнят в школе, ведь она больше не принцесса. Также Иоаким пожаловался, что узнал об этой новости всего за пять дней до публичного оглашения. Кроме этого, принц и его 46-летняя супруга, принцесса Мари, признались, что у них непростые отношения с кронпринцем Фредериком и его женой Мэри.

Принцесса Мари и принц Иоаким. Фото: PPE/SIPA

По сведениям Vanitatis El Confidencial, принцы действительно давно не ладят, а причина конфликта – в увлечении Иоакима супругой брата. Якобы на одном из светских приемов он даже приставал к ней:

Младший сын королевы Маргрете явно был пьян, когда попытался поцеловать жену брата в губы. Она с невозмутимой улыбкой уклонилась, но принцесса Мари все видела,

– пишет испанское издание.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фридерик. Фото: Mads Claus Rasmussen

Вскоре после свадьбы Фредерика в 2004 году датские таблоиды уже сплетничали о тайной влюбленности Иоакима в жену брата.

В 2007-м Иоаким объявил о помолвке с девушкой из Франции с таким же именем и очень похожей внешностью,

– отмечается в статье.