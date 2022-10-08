«Ходячие мертвецы», «Эпидемия»: десять лучших сериалов про конец света

О чем сериал?

Когда-то Фил Миллер был рядовым сотрудником банка, ненавидящим свою работу. Возможно, его жизнь так и оставалась бы унылой, но на Земле случилась вспышка загадочного вируса. В результате эпидемии погибли, кажется, абсолютно все люди.

Спустя год после начала катастрофы Фил путешествует по США в одиночестве. Он пытается найти хоть кого-то из выживших, но день за днем терпит неудачу. Отчаявшись, мужчина возвращается в свой родной городок, где и выясняется, что он на самом деле не так уж одинок.

Поначалу сериал получил отличные отзывы, да и его рейтинги оказались внушительными. Еще бы, ведь сюжетная завязка впечатляла. Вот только достойно развить сюжет у сценаристов не получилось. Как результат, к финалу рейтинги заметно просели. Однако посмотреть «Последнего человека на Земле» все равно можно, ведь здесь есть и юмор, и трогательные моменты.

«Эш против зловещих мертвецов»

Дата выхода: 31 октября 2015

В главных ролях: Брюс Кэмпбелл, Рэй Сантьяго, Дэна ДеЛоренцо, Люси Лоулесс, Джилл Мари Джонс, Ариэль О’Нилл, Ли Мэйджорс

О чем сериал?