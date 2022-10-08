Короткий и яркий комментарий премьер-министра Финляндии Санны Марин об окончании войны в Украине распространяется в социальных сетях со скоростью лесного пожара. Им активно делятся и комментируют, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Комментарий премьер-министра Финляндии об окончании войны в Украине разлетается по Сети со скоростью лесного пожара
Комментарий премьер-министра Финляндии об окончании войны в Украине разлетается по Сети со скоростью лесного пожара
Марин находится в Праге, Чехия, где европейское политическое сообщество впервые собралось 6 октября. 7 октября состоялась неформальная встреча членов Совета Европы.