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ВИДЕО ⟩ Комментарий премьер-министра Финляндии об окончании войны в Украине разлетается по Сети со скоростью лесного пожара

Инна-Катрин Хейн Limon.ee
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Комментарий премьер-министра Финляндии об окончании войны в Украине разлетается по Сети со скоростью лесного пожара
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин 7 октября в Праге, Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин 7 октября в Праге, Чехия. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/SCANPIX

Короткий и яркий комментарий премьер-министра Финляндии Санны Марин об окончании войны в Украине распространяется в социальных сетях со скоростью лесного пожара. Им активно делятся и комментируют, пишет Elu24.

Марин находится в Праге, Чехия, где европейское политическое сообщество впервые собралось 6 октября. 7 октября состоялась неформальная встреча членов Совета Европы.

7 октября Марин ответил на вопросы журналистов по пути на встречу в Праге. Один из журналистов сослался на выступление президента США Джо Байдена о возросшей ядерной угрозе и возможности Армагеддона.

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