Похоже, что ведущая радио MyHits и блогер Кристина Пяртельпоег смогла вывести пользователя под фейковым аккаунтом Койта Тооме из себя. «Нехорошо лгать своим последователям», – обиделся фейковый Койт после того, как попросил у Пяртельпоег деньги, на что она ответила отказом, пишет Elu24.
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Фейковый Койт Тооме дерзит популярному эстонскому блогеру: нехорошо врать своим подписчикам
Фейковый Койт Тооме дерзит популярному эстонскому блогеру: нехорошо врать своим подписчикам
В соцсетях время от времени появляются фейковые аккаунты эстонских звезд. Фейковые учетные записи были созданы под именами Элины Борн, Хелии Силламаа и даже для страницы Kanal 2 в Facebook. Певец Койт Тооме не в первый раз стал жертвой злоумышленников.
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