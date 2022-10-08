Фейковый Койт Тооме дерзит популярному эстонскому блогеру: нехорошо врать своим подписчикам

В соцсетях время от времени появляются фейковые аккаунты эстонских звезд. Фейковые учетные записи были созданы под именами Элины Борн, Хелии Силламаа и даже для страницы Kanal 2 в Facebook. Певец Койт Тооме не в первый раз стал жертвой злоумышленников.

На этой неделе радиоведущая Кристина Пяртельпоег поделилась сообщением от фейкового Койта в Instagram stories. Сообщения были грамматически неверными: «Ну приветик! Я Койт Тооме, известный певец и артист. Меня похитили в Молдове, и мне нужно, чтобы ты перевела мне 15 евро, чтобы отдать похитителям. Помоги мне, пожалуйста!»