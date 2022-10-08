Гранд-финал песенного конкурса «Евровидение-2023» состоится на «Ливерпунь-Арене» возле реки Мерси. В субботу, 13 мая, а полуфиналы состоятся во вторник, 9 и четверг, 11 мая. Вторым кандидатом был город Глазго, пишет 1+1.
УГАДАЕТЕ? ⟩ Стало известно, в каком городе пройдет Евровидение-2023
Ливерпуль был выбран после конкурса, во время которого исследовались объекты на месте, способность принять тысячи делегаций, экипажей, болельщиков и журналистов, инфраструктуру и культурное предложение принимающих городов в способности отразить победу Украины в 2022 году.
Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании от имени Украины. EBU заявляла, что Евровидение в следующем году невозможно будет провести в Украине по соображениям безопасности. Великобритания просила EBU еще раз рассмотреть Украину для проведения Евровидения, однако после рассмотрения ряда вариантов с победителем, было принято решение, что именно BBC выступит организатором 67-го Песенного конкурса Евровидения в 2023 году.
В мае 2022 года группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 в Турине. Украина получила 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей – 439 (всего 631). Это уже третья победа Украины в международном песенном конкурсе.