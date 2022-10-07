ФОТО ⟩ «Им бы приехать в Steffani или Controvento, чтобы узнать, что такое действительно хорошая еда»: эстонский музыкант рассказал о впечатлениях от Италии

Яагуп Креэм только что вернулся из десятидневного 3400-километрового путешествия, во время которого он объехал Италию. Все это он делал на своем мотоцикле. «На мотоцикле определенно удобнее, чем на машине, потому что мы ехали по горным дорогам, где скорость довольно низкая», – сказал Креэм.

Мотоцикл был выбран именно потому, что, по мнению Креэма, можно лучше исследовать страну и получать удовольствие от творческого процесса. «Я один и могу работать над своим творчеством, чего я не могу делать в Таллинне», – говорит он. На сегодняшний день музыкант уже объездил 43 страны на двухколесном транспортном средстве, и эти поездки он называет для себя творческими путешествиями.