Музыкант Яагуп Креэм прибыл из десятидневной поездки на мотоцикле по Италии. «Местные умеют делать только хорошее ризотто, им стоит приехать в Steffani или Controvento, чтобы узнать, что такое действительно хорошая еда», – сказал музыкант, только что вернувшийся на родину, в программе Ringvaade.
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ФОТО ⟩ «Им бы приехать в Steffani или Controvento, чтобы узнать, что такое действительно хорошая еда»: эстонский музыкант рассказал о впечатлениях от Италии
«Им бы приехать в Steffani или Controvento, чтобы узнать, что такое действительно хорошая еда»: эстонский музыкант рассказал о впечатлениях от Италии
Яагуп Креэм только что вернулся из десятидневного 3400-километрового путешествия, во время которого он объехал Италию. Все это он делал на своем мотоцикле. «На мотоцикле определенно удобнее, чем на машине, потому что мы ехали по горным дорогам, где скорость довольно низкая», – сказал Креэм.
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