Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли обвиняют известный таблоид в прослушке

Принц Гарри, сэр Элтон Джон и голливудская актриса Элизабет Херли (и другие) обвиняют сотрудников издания в неправомерном использовании частной информации и вторжении в частную жизнь. Знаменитости утверждают, что сотрудники компании Associated Newspapers использовали незаконные методы получения информации: прослушивали их телефонные разговоры, устанавливали прослушивающие устройства в автомобили, правдами и неправдами добывали банковские данные, платили полицейским за частную информацию, выдавали себя за их близких для получения медицинских данных.

«Мы объединились, чтобы раскрыть правду и привлечь к ответственности журналистов, многие из которых до сих пор занимают высокие руководящие посты», – говорится в совместном заявлении знаменитостей.

При этом, как пишет Forbes, доказательств всего того, в чем обвиняют издание, пока нет. Зато уже есть реакция самого Daily Mail: «Мы полностью отвергаем эти абсурдные обвинения, которые кажутся не чем иным, как заранее спланированной и организованной попыткой втянуть наши издания в скандал со взломом телефонов, касающийся статей 30-летней давности. Эти необоснованные и в высшей степени клеветнические заявления не основаны на достоверных доказательствах», – заявил Forbes USA представитель Associated Newspapers.