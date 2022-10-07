Наталья Водянова впервые появилась на публике после слухов о шестой беременности

Супермодель Наталья Водянова впервые появилась на публике, после того как в СМИ появились слухи о ее шестой беременности. Сплетничать начали из-за того, что Водянова впервые за много лет пропустила Неделю моды в Париже и не посетила ни одного показа, пишет Сплетник.