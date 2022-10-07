Супермодель Наталья Водянова впервые появилась на публике, после того как в СМИ появились слухи о ее шестой беременности. Сплетничать начали из-за того, что Водянова впервые за много лет пропустила Неделю моды в Париже и не посетила ни одного показа, пишет Сплетник.
Наталья Водянова впервые появилась на публике после слухов о шестой беременности
Наталья Водянова впервые появилась на публике после слухов о шестой беременности
Однако вчера модель все-таки вышла в свет и появилась на вечеринке в честь выхода книги главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. Судя по фотографиям с мероприятия, ребенка Водянова пока не ждет – никаких видимых изменений фигуры на снимках не заметно.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Всего у Натальи Водяновой пятеро детей: Лукас, Нева и Виктор от бывшего мужа Джастина Портмана и Роман и Максим от нынешнего супруга модели Антуана Арно.
Старший сын миллиардера Бернара Арно и Водянова поженились в 2020 году, через девять лет после начала отношений.
Ключевые слова