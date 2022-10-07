В Русском театре открылась неожиданная выставка

G.A.Kril имеет музыкальное образование и обширный опыт работы со звуком. Увлечение живописью началось с интереса к картинам Джексона Поллока и превращения гаража в мастерскую. Художник использует большие формы, капельную и другие техники. «В творчестве не должно быть рамок и норм, а значит необязательно использовать привычные способы создания картин. Есть холст, краски и жажда процесса. Главное, не думать куда пойдет линия, где упадут брызги. Идея рождается во время создания рисунка. Процесс затягивает, становится совершенно невозможно остановиться», – комментирует сам автор.

«В прошлом году Таллиннский русский музей объявили конкурс идей «Твой музей – твоя выставка», в котором могли принять участие все желающие. Этот проект нацелен на вовлечение общественности в создание музея и его деятельности, а также предоставляет возможность русскоговорящей публике проявить себя и поделиться своим творчеством с окружающими. В итоге талантливых энтузиастов и интересных идей оказалось так много, что мы решили объединиться с Русским театром, который предоставил площадку для участников», – рассказала руководитель музея Юлия Корнеева.

Работы, представленные на выставке в галерее Русского театра, дают возможность увидеть внутреннее состояние, разбудить фантазию, освободиться от рутины, пофилософствовать. В то же время они могут быть и стильным предметом интерьера. В любом случае, живопись G.A.Kril – это моменты чистой свободы автора, которой он делится с миром.