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Эстонский телеведущий, перенесший инфаркт, не хотел вызывать скорую: жена по лицу поняла – что-то не так

Мерилин Няреп Кристийна Рейманд Limon.ee
Эстонский телеведущий, перенесший инфаркт, не хотел вызывать скорую: жена по лицу поняла – что-то не так
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Телеведущий Кристьян Йыекалда.
Телеведущий Кристьян Йыекалда. Фото: Irina Mägi / Saarte Hääle arhiiv

«Праздничного настроения пока нет, но оно появится», – шутит телеведущий Кристьян Йыэкалда, недавно перенесший сердечный приступ. «Мальчики наверняка испугались еще больше, чем я».

14 сентября Кристьян Йыэкалда отпраздновал 51-й день рождения, однако менее чем через неделю у него случился сердечный приступ. «Где-то после этого, да, началось. Поначалу ничего плохого не было. Я не хотел вызывать скорую. Скорая помощь должна заниматься стоящими вопросами», – говорит Кристьян, но отмечает, что жена увидела по его лицу, что что-то не так. «Эстонский мужчина ставит себе диагноз сам, он самый умный (смеется)».

Ведущий разговаривает с Elu24 прямо из больницы, где он в настоящее время находится под наблюдением. «Я получаю советы и инструкции от врачей. Все, что я должен принимать, написано на бумаге, а медперсонал просто наблюдает за моим состоянием».

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