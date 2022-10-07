Эстонский телеведущий, перенесший инфаркт, не хотел вызывать скорую: жена по лицу поняла – что-то не так

14 сентября Кристьян Йыэкалда отпраздновал 51-й день рождения, однако менее чем через неделю у него случился сердечный приступ. «Где-то после этого, да, началось. Поначалу ничего плохого не было. Я не хотел вызывать скорую. Скорая помощь должна заниматься стоящими вопросами», – говорит Кристьян, но отмечает, что жена увидела по его лицу, что что-то не так. «Эстонский мужчина ставит себе диагноз сам, он самый умный (смеется)».