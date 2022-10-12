У каждой уважающей себя хозяйки на кухне имеется не одна баночка со специями, а порою их количество исчисляется десятками… как не запутаться и вспомнить, что с чем сочетается лучше всего? Именно для этого и предназначена сегодняшняя памятка kakao.im!
Полезная памятка по специям: что куда добавлять
1. ДЛЯ МЯСА: красный, черный, душистый перец или гвоздика, майоран, тимьян, тмин, куркума, лук, орегано.
2. ДЛЯ ПТИЦЫ: тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец, базилик.
3. ДЛЯ РЫБЫ: лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, тимьян.
4. ДЛЯ ГРИЛЯ: красный перец, душистый перец, кардамон, тимьян, майоран, мускатный орех и мускатный цвет, тмин, имбирь, перец чили. ДЛЯ ДИЧИ: тимьян, душица обыкновенная, душистый перец, красный перец, можжевельник.
5. ДЛЯ РАГУ: красный перец, имбирь, куркума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздика.
6. ДЛЯ КАПУСТЫ: кориандр, фенхель, кумин, семя черной горчицы.
7. ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ: кориандр, куркума и асафетида.
8. ДЛЯ БОБОВЫХ: кумин, асафетида, имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр.
9. ДЛЯ МАРИНАДОВ: лавровый лист, можжевельник (ягоды добавляют в маринады при приготовлении мяса дичи и рыбы), ветки укропа с бутонами, цветками или семенами.
10. ДЛЯ ФРУКТОВ, СОКОВ, КОМПОТОВ: корица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардамон.
11. ДЛЯ ПАШТЕТОВ: белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон.
12. ДЛЯ ВЫПЕЧКИ: гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, кунжут, мак, ваниль.
13. ДЛЯ ГОРЯЧЕГО МОЛОКА: корица, кардамон, шафран.