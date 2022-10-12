Полезная памятка по специям: что куда добавлять

У каждой уважающей себя хозяйки на кухне имеется не одна баночка со специями, а порою их количество исчисляется десятками… как не запутаться и вспомнить, что с чем сочетается лучше всего? Именно для этого и предназначена сегодняшняя памятка kakao.im!