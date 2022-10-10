Астролог ELLE.ru рассказывает, как полнолуние на оси отношений может повлиять на решение о разводе, свадьбе, продлении деловых контрактов и закрытии бизнеса
10 октября полнолуние в Овне — огонь, страсть, эгоизм, конфликт: прогноз для всех знаков Зодиака
В ночь с 9 на 10 октября состоится полнолуние в Овне, которое проходит на так называемой оси отношений, за которую отвечают знаки Весы и Овен. Весы символизирует пару, брак, союз, дуэт. Овен — эгоист, одиночка, лидер, предприниматель.
Полнолуние — это всегда момент оппозиции, когда Луна находится в знаке напротив Солнца, ярко высвечивая ту ситуацию в жизни человека, о которой он помышлял внутри себя и которая созревала последние полгода (начиная с новолуния в Овне весной). Это значит, что 9 октября каждый из нас получит некий итог, примет решение, связанное с отношением, союзом, договором. Все мы неосознанно имеем некий «свод правил», по которым общаемся. Это психологический контракт, по которому функционирует связь. Например, в паре один человек уступает, другой направляет и инициирует. Или на работе: начальник отдаёт распоряжение, а его подчинённый выполняет или ищет компромисс. Обратите внимание, что полнолуние в Овне — огненное и властное, в соединении с Юпитером, поэтому Луна ярко высветит ваш «контракт» с кем-то: вы можете увидеть, какие правила есть у вас в семье/офисе/бизнесе, и примете решение, насколько вы готовы их соблюдать.
Овен — это воин, это лидер и главный персонаж в любом деле, которое развивается. Будь то семья, бизнес, планы на переезд или покупку жилья. Метафорически Овен — это огонь идеи, которая пришла к вам в голову и дала некий толчок! Вы загораетесь и двигаетесь к этой цели, не обращая внимания ни на кого! Вот именно такой заряд даёт это полнолуние — жизнеутверждающий, эгоистичный, яркий, уверенный. Поэтому, если вы давно хотели начать своё дело, выйти из отношений либо, наоборот, выйти замуж, забеременеть, уволиться — 9 и 10 октября будут лучшими днями для этого.
Тем не менее, Овен — знак конфликтный, потому что не приемлет чужих мнений. Поэтому не ждите, что ваше решение будет воспринято с аплодисментами: для кого-то вы можете выглядеть слишком напористым, конфликтным, наглым, дерзким, эгоистичным. Но цена за конформизм и вечную оглядку на других слишком высока! Поэтому не переживайте — огненная энергия полнолуния даст вам силы и веру в себя пройти любые испытания, ведь дорогу осилит идущий.
Это полнолуние может принести:
1. беременность
2. замужество
3. развод
4. операцию на лице (овен отвечает за голову)
5. получение международного документа
6. получение диплома
7. закрытие бизнеса
Овен
Полнолуние высветит вашу личность: вы будете в центре внимания, когда вас будут слушать и чествовать. Вероятно публичное выступление, мед. обследование, получение нового паспорта/диплома/звания/статуса. Вероятно, что вы можете узнать про беременность либо примете решение переехать, получите ответ от иностранного партнёра или крупного министерства. Кроме того, будет завершён юридический процесс в вашу пользу!
Телец
Полнолуние высветит ваше прошлое: вашу психику, бессознательные мотивы, которые мешают вам двигаться вперёд. Пласт вашей жизни должен явно остаться позади ради дальнейшего развития, поэтому вы увидите, что пора отпустить. Это может быть решение о завершении отношений, ответ по миграции, удачный результат диеты. Получение финансовой помощи издалека, от проекта в сети.
Близнецы
Полнолуние ярко высветит ваши отношения с кем-то из друзей или в рабочем коллективе. Может быть принято решение о завершении дружбы либо выход из чата или какого-то комьюнити. Либо наоборот: вы решитесь стать частью команды, к которой присматривались последние полгода. Кроме того, вероятно, в вашей жизни появится какая-то группа людей-иностранцев, которые по итогу могут помочь вам в получении гражданства/миграционного статуса.
Рак
Полнолуние ярко высветит вашу карьеру и профессию: может быть завершена работа в одном месте и выход на новую должность. Также события коснутся вашего руководителя: например, ваше предприятие получит статус международной компании. Также ждите получения иностранного документа/диплома/паспорта. Если вы не занимаетесь карьерой, то, вероятно, важное событие будет у вашего босса, мужа или отца.
Лев
Полнолуние принесёт вам ясное видение собственного мировоззрения, которое, как бустер, даст вам желание «нажать на газ» по всем аспектам вашей жизни. Невероятно мощный прилив амбиций, желаний стать успешнее, богаче, красивее и эффективнее будут подстегивать вас к решительным действиям! В бытовом плане полнолуние принесёт вам обучение, поездку за границу, получение диплома, паспорта либо завершение судебного процесса.
Дева
Полнолуние ярко высветит ваш сектор семейных финансов: вы можете увидеть, что творится с вашим капиталом, а также закрыть долг, ипотеку, кредит, либо — получить грант или наследство. Кроме того, этот же сектор отвечает за тему личного кризиса, поэтому вы можете столкнуться со страхом, тревогой, которая по факту должна вас трансформировать в более самостоятельную, сильную и волевую личность. Рост никогда не происходит безболезненно: чтобы войти в новую дверь, надо закрыть старую. Надо измениться и оставить прошлое в прошлом.
Весы
Полнолуние ярко высветит ваши отношения: может быть принято решение о свадьбе, разводе, завершении трудового контракта, либо вы заключите договор юридической силы. Кроме того, вы можете столкнуться с противоборством в виде серьёзных оппонентов: это могут быть представители военной, предпринимательской, спортивной сфер, либо ваш собственный муж/жена будут конфликтовать с вами. Их интересы и амбиции сейчас стоят выше, чем ваши, — будьте готовы к тому, что отстоять своё личное пространство и потребности будет сложнее.
Скорпион
Полнолуние ярко высветит ваши рабочие отношения: на работе может быть смена начальства, либо вы смените коллектив или ваша работа приобрет международный статус. Также вероятно, что вы получите диагноз по здоровью либо у вас появится новый врач. Кроме того, ваш быт может получить некую проблему: будьте аккуратны с огнём, с газом — вероятны утечки, некие внезапные пожароопасные ситуации.
Стрелец
Полнолуние ярко высветит вашу семью: вы можете узнать о беременности, рождении ребёнка (у ваших взрослых детей может быть пополнение). Также вероятно завершение хобби, либо вы примете решение о новых занятиях: спортивных или творческих. Полнолуние сделает вас активным, уверенным в себе, в каком-то смысле слишком напористым: вы можете закрыть один бизнес и сразу открыть другой, а может, выведете свой проект на международную арену.
Козерог
Полнолуние ярко высветит ваш сектор жилья: вы купите/продадите недвижимость за границей либо получите международной статус благодаря кому-то из родственников. Кроме того, может быть желание приобрести землю, квартиру, дом, хотя и вероятна обратная ситуация: возникнет потребность продать имущество. Также полнолуние может коснуться одного из ваших родителей: может быть сообщено важное решение (выход на пенсию, операция, переезд, развод).
Водолей
Полнолуние ярко высветит ваш сектор автомобиля, дальних поездок и документов. Во-первых, вы должны получить международный сертификат/права/удостоверение либо станете обладателем иностранного гаджета. Кроме того, вероятна поездка за границу, либо вы начнёте обучение у преподавателя из заграницы. Также вероятен приезд родственников либо новости от братьев, сестёр, дяди, тети. Вероятна покупка или продажа машины.
Рыбы
Полнолуние ярко высветит ваш сектор финансов: может быть получение крупной суммы благодаря подарку, продаже или росту вашей зарплаты. Также вы можете заметить, как выросла ваша самооценка — это может быть связано с новым карьерным или социальным статусом либо с тем, что вы добились важной судьбоносной цели. Кроме того, полнолуние происходит в секторе ценностей: вы можете увидеть, что реально является вашим приоритетом, а что — пыль, на которую не стоит тратить свою энергию.