10 октября полнолуние в Овне — огонь, страсть, эгоизм, конфликт: прогноз для всех знаков Зодиака

Полнолуние — это всегда момент оппозиции, когда Луна находится в знаке напротив Солнца, ярко высвечивая ту ситуацию в жизни человека, о которой он помышлял внутри себя и которая созревала последние полгода (начиная с новолуния в Овне весной). Это значит, что 9 октября каждый из нас получит некий итог, примет решение, связанное с отношением, союзом, договором. Все мы неосознанно имеем некий «свод правил», по которым общаемся. Это психологический контракт, по которому функционирует связь. Например, в паре один человек уступает, другой направляет и инициирует. Или на работе: начальник отдаёт распоряжение, а его подчинённый выполняет или ищет компромисс. Обратите внимание, что полнолуние в Овне — огненное и властное, в соединении с Юпитером, поэтому Луна ярко высветит ваш «контракт» с кем-то: вы можете увидеть, какие правила есть у вас в семье/офисе/бизнесе, и примете решение, насколько вы готовы их соблюдать.