«Я не понимаю, откуда Eesti Energia взяла эти цифры. И все же, скольким еще людям они могут вот так просто навязать пакет услуг, который заведомо дороже?» – говорит растерянная Кристи, которая получила в свой почтовый ящик письмо, сообщающее, что ей предлагают универсальный пакет электроэнергии, который будет дороже ее нынешнего. По словам представителя Eesti Energia, ошибка действительно имела место, и она затронула 31 потребителя.
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Читатель негодует: «Могла ли Eesti Energia тайно перевести потребителей на более дорогой пакет?»
Eesti Energia: ошибка исправлена
Читатель негодует: «Могла ли Eesti Energia тайно перевести потребителей на более дорогой пакет?»
"Я хотела бы рассказать вам историю об электричестве, точнее о "выгодном" предложении, которое я получил от Eesti Energia, начала свой рассказа Кристи (имя изменено, известно редактору).
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