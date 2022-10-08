Читатель негодует: «Могла ли Eesti Energia тайно перевести потребителей на более дорогой пакет?»

«Я не понимаю, откуда Eesti Energia взяла эти цифры. И все же, скольким еще людям они могут вот так просто навязать пакет услуг, который заведомо дороже?» – говорит растерянная Кристи, которая получила в свой почтовый ящик письмо, сообщающее, что ей предлагают универсальный пакет электроэнергии, который будет дороже ее нынешнего. По словам представителя Eesti Energia, ошибка действительно имела место, и она затронула 31 потребителя.