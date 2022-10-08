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Читатель негодует: «Могла ли Eesti Energia тайно перевести потребителей на более дорогой пакет?»

Eesti Energia: ошибка исправлена
Кристийна Рейманд
Читатель негодует: «Могла ли Eesti Energia тайно перевести потребителей на более дорогой пакет?»
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Фото: Konstantin Sednev

«Я не понимаю, откуда Eesti Energia взяла эти цифры. И все же, скольким еще людям они могут вот так просто навязать пакет услуг, который заведомо дороже?» – говорит растерянная Кристи, которая получила в свой почтовый ящик письмо, сообщающее, что ей предлагают универсальный пакет электроэнергии, который будет дороже ее нынешнего. По словам представителя Eesti Energia, ошибка действительно имела место, и она затронула 31 потребителя.

"Я хотела бы рассказать вам историю об электричестве, точнее о "выгодном" предложении, которое я получил от Eesti Energia, начала свой рассказа Кристи (имя изменено, известно редактору).

Она решила перейти на новый пакет электроэнергии этой зимой, когда биржевые цены на электроэнергию заставили ее обратить внимание на фиксированный пакет. «Мы решили перейти на фиксированный пакет от Eesti Energia после большого счета за электричество в январе: 12 центов за киловатт-час», – говорит Кристи.

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