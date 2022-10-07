24 сентября в Центре Культуры и Досуга города Маарду состоялся Детский конкурс красоты и талантов под названием «Жемчужинка» (Pärlike 2022).
«Жемчужинка» Маарду: город озарился сотнями улыбок, и вот почему
В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 6 до 10 лет, проживающие как в Маарду,так и в Таллинне. По словам организаторов мероприятия, Виктории Тимохиной и Илоны Андреевой, подобные конкурсы дают детям возможность научиться преподносить себя публике, не бояться сцены, показывать свои таланты и открыть в себе новые горизонты. Во время конкурса у участников было целых 7 выходов на сцену, в каждом из которых дети показывали себя в разных образах.
Конкурсный день был насыщен яркими и динамичными шоу-программами. На сцене гостей радовали приглашенные артисты и коллективы. Большинство артистов были представителями детской и юношеской возрастных категорий.
Стоит напомнить,что в городе Маарду традиция проводить конкурсы красоты зародилась уже много лет назад. Идейным вдохновителем традиции является почётная жительница города Маарду – Антонина Романовна Ярошенко, которая и по сей день руководит Театром Мод «Natali». Нынешние организаторы конкурса «Pärlike» – Виктория Тимохина и Илона Андреева, как раз являются ученицами Антонины Романовны, так что искусство в городе живёт и передаётся из поколения в поколение.
- Мисс «Pärlike 2022» стала Анастасия Клементьева (главный приз),
- Айлин Азизов – первая принцесса,
- Устина Боженко – вторая принцесса.