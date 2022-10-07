«Жемчужинка» Маарду: город озарился сотнями улыбок, и вот почему

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 6 до 10 лет, проживающие как в Маарду,так и в Таллинне. По словам организаторов мероприятия, Виктории Тимохиной и Илоны Андреевой, подобные конкурсы дают детям возможность научиться преподносить себя публике, не бояться сцены, показывать свои таланты и открыть в себе новые горизонты. Во время конкурса у участников было целых 7 выходов на сцену, в каждом из которых дети показывали себя в разных образах.