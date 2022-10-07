Власти Гонконга бесплатно раздадут авиабилеты, чтобы поднять пострадавшую от пандемии ковида туристическую отрасль. Их количество составит 500 тысяч, а стоимость – два миллиарда гонконгских долларов (255 миллионов американских долларов), сообщает агентство AP.
ЛЕТЯТ ВСЕ ⟩ Это не шутка: в Гонконг – бесплатно!
Это не шутка: в Гонконг – бесплатно!
По словам исполнительного директора Управления по туризму Гонконга Дейна Ченга, рекламная кампания стартует, как только правительство снимет все ограничения для иностранных туристов. Предполагается, что это произойдет в 2023 году.
Напомним, ранее власти Гонконга ввели строгие антикоронавирусные правила. Так, все въезжающие должны были проходить двухнедельный карантин. Тем не менее недавно это требование было отменено, однако количество посетителей города существенно снизилось.