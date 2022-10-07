Все началось с того, что Урхо Хаапакоски – восьмилетний ребенок из финского Пииккио – пошел в продуктовый магазин, чтобы купить еду вместе со своим братом и другом. Оттуда дети пошли играть на школьную площадку, пишет Is.fi.
8-летний мальчик плакал на земле от холода, но никто из взрослых не остановился: помощь пришла неожиданно
На улице начал моросить дождь, другие мальчики хотели пойти домой, но Урхо решил остаться и еще немножко поиграть. В итоге мальчишки повздорили и в результате оставили Урхо на улице одного. Когда его сверстники ушли, мальчик остался плакать один на школьном дворе.
«Урхо – чувствительный мальчик, который легко может заплакать», – рассказывает его мать Хайди.
На мальчике в тот день была только тонкая куртка. У него не было ни шапки, ни перчаток, ни утепленных штанов, поскольку изначально ребенок планировал лишь добежать до магазина и обратно. У него также не было телефона, чтобы позвонить домой.
Полураздетый мальчик, оставшись один на школьном дворе, вскоре заметил, что замерз, а ноги его больше не держат. Взрослые проходили мимо, но не вмешивались в судьбу плачущего на земле ребенка.
Три шестиклассника на велосипедах, которые были ненамного старше самого Урхо, также проехали через школьный двор. Они увидели проходящих взрослых рядом с плачущим на земле мальчиком и сначала подумали, что кто-то из них – родители бедолаги. Но когда взрослые мимо прошли плачущего ребенка, шестиклассники подошли к Урхо и поинтересовались, что же с ним случилось.
Подростки спросили, где живет Урхо, после чего мальчик назвал им свой адрес. Ребята посмотрели точное местоположение на Google Maps, и оказалось, что его дом находится в нескольких километрах. Тогда неравнодушные шестиклассники решили действовать так: один из них остался с Урхо, а другой – поехал на велосипеде искать помощь.
«Ребята действовали очень быстро. Особенно приятно было то, что они составили план действий: первому – остаться с Урхо, второму – обратиться за помощью», – рассказала мать об удивительном случае, когда подростки оказались гораздо смышленнее и сердобольнее взрослых.
Когда два юных спасателя подошли к двери дома Урхо и позвонили в дверной звонок, мать мальчика Хейди быстро усадила младших детей в машину и помчалась на школьный двор. Когда онп приехала на место, Урхо все еще было холодно, но он перестал плакать. Ведь теперь он был не один – его поддерживал другой парнишка, который не терял бодрости духа. Юный спасатель болтал, шутил с Урхо и даже предложил тому поиграть на своем смартфоне.
«Урхо замерз и дрожал, когда садился в машину», – вспоминает его мать. Придя домой, мальчик сразу же принял горячий душ и согрелся под одеялом.
На фото из соцсетей маленький Урхо смотрит на свой школьный двор, где вся эта история и приключилась:
Isot pojat on mahtavia. https://t.co/cDBCZNZrsv— Maija Aalto (@Maija_Aalto) October 5, 2022
По словам Хейди, ее сын был спасен благодаря решительным действиям трех ребят. К сожалению, в тот момент мать забыла спросить имена спасателей, и у нее не было времени поблагодарить ребят. Отойдя от шока, Хейди кинула клич в Facebook, чтобы отыскать смелых и отважных мальчишек, которые помогли ее сыну. Одна из матерей этих ребят связалась с ней. В знак благодарности Хейди щедро угостила мальчиков сладостями.
Жительница Финляндии считает дикостью, что взрослые прошли мимо плачущего ребенка, который лежал на земле. Только трое мальчиков заметили беспечность взрослых. Еще более похвально то, что дети взяли на себя ответственность в трудной ситуации.