8-летний мальчик плакал на земле от холода, но никто из взрослых не остановился: помощь пришла неожиданно

На улице начал моросить дождь, другие мальчики хотели пойти домой, но Урхо решил остаться и еще немножко поиграть. В итоге мальчишки повздорили и в результате оставили Урхо на улице одного. Когда его сверстники ушли, мальчик остался плакать один на школьном дворе.

«Урхо – чувствительный мальчик, который легко может заплакать», – рассказывает его мать Хайди.

На мальчике в тот день была только тонкая куртка. У него не было ни шапки, ни перчаток, ни утепленных штанов, поскольку изначально ребенок планировал лишь добежать до магазина и обратно. У него также не было телефона, чтобы позвонить домой.

Полураздетый мальчик, оставшись один на школьном дворе, вскоре заметил, что замерз, а ноги его больше не держат. Взрослые проходили мимо, но не вмешивались в судьбу плачущего на земле ребенка.

Три шестиклассника на велосипедах, которые были ненамного старше самого Урхо, также проехали через школьный двор. Они увидели проходящих взрослых рядом с плачущим на земле мальчиком и сначала подумали, что кто-то из них – родители бедолаги. Но когда взрослые мимо прошли плачущего ребенка, шестиклассники подошли к Урхо и поинтересовались, что же с ним случилось.