Четыре правила похудения, которые вы игнорируете

Ужин отдай врагу

Все мы знаем эту пословицу, однако упорно игнорируем ее смысл: не столь важно, что вы едите, как то, когда вы это делаете. Время приема пищи — важнейший критерий для похудения. Если весь день вы голодали, а поздним вечером или ночью устроили «праздник живота», то скорее пополнеете, чем наоборот. «Запасные» углеводы, полученные во время плотного завтрака, организм потратит, а вот те, что поступили во время ужина, превратятся в жир. Именно поэтому по мере приближения вечера приемы пищи должны становиться все менее калорийными. А за несколько часов до сна вообще лучше отказаться от еды.

Регулярность и комплексный подход

Как бы мы ни стремились к обратному, справиться с лишним весом можно, лишь подходя к решению проблемы комплексно.

Ваши усилия должны быть регулярными, чтобы организм перестал их воспринимать как стрессовую ситуацию и „запасаться“ жиром. Они должны касаться всех сфер жизни: и режима сна, и правильно подобранного питания, и необходимых физических нагрузок.

А вот несколько мифов о похудении, которые давно пора развенчать