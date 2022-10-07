ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Ни капли не постарела!» 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за сорок лет

«Кажется, я гадалка... Я буду веселиться вечно! Я хочу поблагодарить всех за сорок лет любви и поддержки!» – написала она.

Мадонна взяла в кавычки слово всех – Everybody. В своей фразе она обратилась поклонникам, но в то же время посвятила пост юбилею своего трека Everybody. Это дебютный сингл Мадонны, выпущенный 6 октября 1982 года лейблом Sire Records