НОВОСТИ ИЗ ИСПАНИИ ⟩ Что стало с пропавшей в этой стране молодой эстонкой?

В Facebook-сообществе «Эстонцы в Испании» 23 сентября появилась мольба о помощи от Кайри, которая не получала никаких вестей от своей дочери Кристийны уже три месяца. «Мне очень нужна ваша помощь. Пропала моя дочь Кристийна Комлев, она же Шева. Обещала каждый месяц сообщать, все ли в порядке, но три месяца от нее ни весточки. Испанским я не владею, так бы уже поехала туда», – рассказала обеспокоенная мать.

Кристийна Комлев, поиски которой начались в Испании. Фото: Erakogu

Первая новость о пропавшей молодой женщине появилась в СМИ 24 сентября, а уже 28 сентября в продолжении истории сообщалось, что Кайри вылетела в Испанию в поисках дочери Кристийны. «Мою дочь видели, знаю, где искать, – написала женщина. – Хотела бы всех поблагодарить! Вся наша команда в сборе. Несколько человек поглядывают за ней на месте. Попробуем тихонечко к ней приблизиться, и я уверена, что все будет хорошо».

Последний пост от Кайри появился в Facebook 27 сентября. В публикации она поблагодарила всех, кто помог, и сказала, что пытается выйти на контакт с Кристийной.