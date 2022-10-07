Несколько читателей написали в редакцию портала Elu24, чтобы узнать, что стало с молодой женщиной из Эстонии Кристийной, мать которой сначала просила помощи в Facebook, а потом отправилась на ее поиски в Испанию. «Мы возвращаемся с дочерью», – сказала вчера мать Кристийны Кайри. Как она нашла свою дочь, как поживает Кристийна, и когда они вернутся домой?
НОВОСТИ ИЗ ИСПАНИИ ⟩ Что стало с пропавшей в этой стране молодой эстонкой?
В Facebook-сообществе «Эстонцы в Испании» 23 сентября появилась мольба о помощи от Кайри, которая не получала никаких вестей от своей дочери Кристийны уже три месяца. «Мне очень нужна ваша помощь. Пропала моя дочь Кристийна Комлев, она же Шева. Обещала каждый месяц сообщать, все ли в порядке, но три месяца от нее ни весточки. Испанским я не владею, так бы уже поехала туда», – рассказала обеспокоенная мать.
Первая новость о пропавшей молодой женщине появилась в СМИ 24 сентября, а уже 28 сентября в продолжении истории сообщалось, что Кайри вылетела в Испанию в поисках дочери Кристийны. «Мою дочь видели, знаю, где искать, – написала женщина. – Хотела бы всех поблагодарить! Вся наша команда в сборе. Несколько человек поглядывают за ней на месте. Попробуем тихонечко к ней приблизиться, и я уверена, что все будет хорошо».
Последний пост от Кайри появился в Facebook 27 сентября. В публикации она поблагодарила всех, кто помог, и сказала, что пытается выйти на контакт с Кристийной.
Что произошло после 27 сентября? Этот вопрос задают как под этим постом, так и в других группах социальных сетей, где размещено объявление о поиске Кристийны. Если вы зайдете в аккаунт подруги Кристийны Рийны, упомянутой в посте Кайри, вы найдете сообщение, сделанное 2 октября. Рийна сообщает радостные новости: «Кайри плакала от счастья, Крису не могла поверить своим глазам. И нет. Она никуда не убежала».
Вчера портал Elu24 связался с матерью Кристийны Кайри, которая сообщила редакции, что она и ее дочь возвращаются домой, сейчас они во Франции. «Я не могу пользоваться телефоном, когда вижу свою дочь. Ее положение не очень хорошее, она изменилась, но она хочет вернуться со мной в Эстонию, – сказала ее мать. – Мы едем, чтобы сегодня добраться в другой конец Франции».
Многие люди помогали найти Кристийну. Неравнодушные помогали советами, информацией и деньгами. Читая комментарии под постом подруги Кристийны Рийны, некоторые говорят, что с ними, как с теми, кто пожертвовал деньги, обошлись плохо, потому что им не предоставили самую свежую информацию. Также утверждается, что мать даже не совсем вежливо разговаривала с некоторыми людьми.
Редакция обратилась в полицию, чтобы проверить достоверность информации. «В настоящее время у нас нет информации о местонахождении Кристийны или ее матери», – сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.