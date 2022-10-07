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Организаторы конкурса красоты на Бали решили поселить украинку и россиянку в одном номере: подробности скандала

Getter Trumsi Limon.ee
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Организаторы конкурса красоты на Бали решили поселить украинку и россиянку в одном номере: подробности скандала
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Фитнес-тренер и модель из Ивано-Франковска Ольга Васильев будет представлять Украину на Miss Grand International, для чего девушка уже отправилась на Бали (Индонезия), где и состоится шоу. Организаторы конкурса по каким-то причинам решили поселить украинку в одной комнате с представительницей страны-агрессора России. В результате вспыхнул скандал, пишет obozrevatel.com.

О том, что конкурсанток поселят именно таким образом, Ольга узнала уже по дороге на Бали. Тут же на личной странице в Instagram она разместила пост-обращение к организаторам с призывом изменить план расселения.

"Пришло письмо, которое внушило мне чувство ярости и боли – мой назначенный сосед по комнате будет конкурентом из страны-террориста, из страны, потерявшей все законы и порядок, из страны-деспота. Дорогой Нават Итсарагрисил (президент конкурса – ред.), поверьте, я тоже за мир, за любовь, дружбу и поддержку, но не за тех, кого не могу простить. Не для тех, кто мучает моих братьев и сестер. Не для тех, кто забрал жизни стольких украинцев! Я важна! Мое мнение важно! Важны мои чувства, важна моя Украина", – написала модель.

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