Фитнес-тренер и модель из Ивано-Франковска Ольга Васильев будет представлять Украину на Miss Grand International, для чего девушка уже отправилась на Бали (Индонезия), где и состоится шоу. Организаторы конкурса по каким-то причинам решили поселить украинку в одной комнате с представительницей страны-агрессора России. В результате вспыхнул скандал, пишет obozrevatel.com.
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Организаторы конкурса красоты на Бали решили поселить украинку и россиянку в одном номере: подробности скандала
Организаторы конкурса красоты на Бали решили поселить украинку и россиянку в одном номере: подробности скандала
О том, что конкурсанток поселят именно таким образом, Ольга узнала уже по дороге на Бали. Тут же на личной странице в Instagram она разместила пост-обращение к организаторам с призывом изменить план расселения.
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