Пять причин, почему съесть шоколад — это всегда хорошая идея

Хорошие новости сообщает издание Сибкрай.ru — оказывается, можно теперь не проходить в магазине мимо полок с аппетитными плитками шоколада, которые так и просят купить их и съесть. Есть целых пять причин, почему в каждом доме должна лежать на полочке, как минимум, одна шоколадка.

Вкусно до безумия!

Первая причина состоит в том, что правильный шоколад всегда готовится из какао-бобов, а они, как известно, заряжают нас энергией, повышают работоспособность и насыщают наш организм. Если съесть кусочек горького шоколада, буквально через несколько мгновений можно почувствовать, как утомление уходит и открывается «второе дыхание» для работы.

Второй причиной можно считать высокую концентрацию флавоноидов в каждом кусочке шоколада. Флавоноиды очень важны для нашего организма, потому что они являются антиоксидантами и при частом потреблении смогут защитить наши клетки от старения.

Причина под номером три — высокое содержание в шоколаде меди, магния и клетчатки. Магний является незаменимым компонентом для поддержания здоровья нашей нервной системы, клетчатка помогает нашему кишечнику сбалансированно работать, а медь — это прекрасная профилактика онкологических заболеваний.

Четвертая из причин — это спасение людей, которые мучаются от повышенного давления. И здесь опять на помощь приходят флавоноиды — благодаря им наши сосуды имеют свойство расширяться, попутно влияя на понижение давления. И — вуаля — вместо того, чтобы пить горы таблеток от давления, можно просто съесть кусочек аппетитной шоколадки.

И наконец, последняя, пятая причина — это прямая взаимосвязь между шоколадом и количеством тромбоцитов в кровеносных сосудах. Всего лишь от одной дольки лакомства наше сердце будет защищено от любых ишемических болезней. Но так работает только с горьким шоколадом, на молочном и белом лучше этот пункт не проверять.