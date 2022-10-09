В реальной жизни людей постоянно преследуют различные стрессы и тревоги. Разбираемся, как заметить сбои в своем душевном равновесии.
Как понять, что «едет крыша»: ТОП-4 главных признака психических расстройств
Каждый день нас окружает множество стрессовых ситуаций — как на работе, так и дома. Для того чтобы справиться с депрессией, чрезмерной тревожностью и всплесками панических атак, нужно постоянно проверять свое ментальное здоровье. О том, что надо знать о своей психике и как отслеживать, в каком состоянии находится наше душевное равновесие, рассказала психолог Нигина Веллар изданию aif.ru в интервью.
Внимание к деталям
Любому психологически здоровому человеку нужно уметь правильно преобразовывать негатив в позитив и концентрироваться на положительных моментах в жизни. Если вдруг человек очень часто погружается в негативное состояние, и не хочет и не может оттуда выбираться, ему необходима помощь специалиста. Этот негативный звоночек сигнализирует о том, что человек практически истратил свой резерв сил нервной системы.
Врачи выделяют четыре критерия душевного здоровья. Каждый из них оценивается по десятибалльной школе, по мнению эксперта.
Первый критерий проверки психологического состояние — это настроение. Чтобы правильно его оценить, нужно подвергнуть анализу свое состояние за прошедший месяц и сравнить его с общим настроением за год — если есть большие перепады, нужно обратить на это внимание.
Второй критерий — это аппетит. Недоедаете или переедаете? Пришло время идти к специалисту.
Третьим важным критерием является сон. Качество сна сильно влияет на наш эмоциональный фон — необходимо тщательно следить за тем, чтобы сон был здоровым, а нарушения в виде бессонницы или избытка сна свести к минимуму.
Последним основным критерием является либидо. У каждого человека есть своя сексуальная конституция, она может быть слабой, при которой потребность в сексуальном удовлетворении происходит всего несколько раз в месяц, средней — несколько раз в неделю, и сильной — каждый день. Если вдруг чувствуете, что сексуальное желание падает, необходимо обратиться к специалисту.