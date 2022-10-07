Добавят яда и сделают откровения еще противнее: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма

Инсайдеры уже говорили, как нервничает королевская семья, ожидая мемуары принца и его избранницы. Гарри после смерти бабушки принялся за правки, вероятно, чтобы убрать или преуменьшить сказанное о нынешнем короле Карле III, королеве-консорте Камилле, принце Уильяме и Кейт Миддлтон.

Однако биограф Том Бауэр отрицает эти мотивы и уверен, что тот, наоборот, готов пуще прежнего пройтись по родственникам. «Предстоящая книга герцога Сассекского — это бомба замедленного действия», — убежден он. Бауэр отмечает, что во всем благоверному помогает супруга. «Могут ли они сделать откровения еще противнее? Потому что в противном случае у них не будет продаж», — добавил Том.

Ради изменений в книге Гарри взял целый год, за это время он переосмыслит прощание с Елизаветой II, чему посвятит главу. «Книга выйдет около Пасхи и будет включать в себя главу о похоронах королевы. И будет больше материала о том, как их оскорбили, и все остальные оскорбления в адрес королевской семьи. Поэтому, я думаю, что до такой степени задержка добавит яда», — заключил биограф.