Большинство из нас знают Дэйва Бентона как блестящего музыканта и певца, чей дуэт с Танелем Падаром принес Эстонии победу на Евровидении в 2001 году. Но мало кто знает, что Дэйв также является народным целителем, и о своих возможностях он знал еще в детстве, пишет raamatud.postimees.ee.
Певец Дэйв Бентон увлекся альтернативной медициной и исцеляет людей
«Мне было девять лет, когда я услышал, как мой папа жаловался маме поздно вечером после работы, что у него болят руки и плечи. Я встал с кровати и спросил, не хочет ли отец, чтобы я помассировал ему руки и плечи. Он позволил мне это сделать и сразу почувствовал себя лучше. Я подслушал, как он однажды вечером говорил матери: я не знаю, как он это делает, но боль уходит. Именно тогда я понял, что у меня есть дар исцеления», - вспоминает мастер рейки и шиацу и медиум, а также певец Дэйв Бентон в своей автобиографической книге «Я тот, кто я есть».
В мире эзотерики и энергетического целительства существует свод правил, которым должен следовать каждый целитель. «Не руки исцеляют, а Вселенная позволяет вам исцелять руками. Сначала нужно попросить разрешения и благословения на их использование. Эта сила больше не придет к вам, если вы не позволите ей прийти к вам. Вы также должны слушать себя самого», - говорит Бентон, который всегда поддерживает свое здоровье с помощью как традиционной, так и альтернативной медицины.
Работа с энергией также является важной частью его музыкальной карьеры. «Учение рейки - это целительная энергия. Я использую рейки для усиления и открытия своих энергетических полей перед каждым концертом: делаю различные упражнения, молюсь, прося наполнить мое тело позитивной энергией. Выравнивание энергетических центров - это хорошо, но профессиональный результат концерта зависит не только от энергий, но и от музыкального таланта», - в книге музыкант раскрывает секреты успешной карьеры.
Три вдохновляющих слова мудрости от Дэйва Бентона
«В жизни важно знать, чего ты хочешь, что тебя вдохновляет. Чаще всего люди говорят, что не знают. Странно, когда ты просто не знаешь, чего хочешь?»
«Я вырос в доме, где все понимали фразу: где может поесть один, могут поесть и еще десять, если вы готовы поделиться тем, что имеете. Я всегда буду помнить и другую пословицу: все, что ты делаешь, возвращается к тебе бумерангом. Если вы делаете добро другим, то и другие будут платить вам той же монетой».
«Все, что происходит вокруг, связано с энергиями. Чем выше ваша осознанность, тем больше вы можете контролировать и использовать окружающие энергии. Вы можете научиться работать с энергией - то есть очищать окружающую вас энергию, если вы чувствуете, что она негативна».