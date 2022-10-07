Певец Дэйв Бентон увлекся альтернативной медициной и исцеляет людей

«Мне было девять лет, когда я услышал, как мой папа жаловался маме поздно вечером после работы, что у него болят руки и плечи. Я встал с кровати и спросил, не хочет ли отец, чтобы я помассировал ему руки и плечи. Он позволил мне это сделать и сразу почувствовал себя лучше. Я подслушал, как он однажды вечером говорил матери: я не знаю, как он это делает, но боль уходит. Именно тогда я понял, что у меня есть дар исцеления», - вспоминает мастер рейки и шиацу и медиум, а также певец Дэйв Бентон в своей автобиографической книге «Я тот, кто я есть».