Рианна попыталась скрыть от папарацци открытую грудь и зад в стрингах, но у певицы не хватило рук

Для светского выхода Рианна принарядилась в длинное черное платье. Однако под объективами камер, артистка вдруг испытала несвойственный ей приступ скромности, вспомнив, что ткань ее платья почти полностью прозрачна.

Рианна попыталась прикрыть руками грудь, чтобы скрыть просвечивающиеся соски, но безуспешно – в кадр они все равно попали, как и округлый животик певицы. Но рук у певицы всего две, и на мощный зад в стрингах их просто не хватило, благодаря чему пользователи могли лицезреть ее нижнее белье во всех подробностях. «Если тебя смущает подобный внешний вид, то зачем ты так одеваешься?» – недоумевали юзеры.