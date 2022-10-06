Это было непросто: как Кейт и Уильям выбирали имена детям

Вчера принцесса Уэльская (это новый титул Кейт) посетила родильное отделение королевской больницы округа Суррей, где говорила с врачами и их пациентками, которые только-только стали мамами. Одна из женщин спросила Кейт, как они с Уильямом выбирали имена сыновьям и дочери. Мама будущего короля честно призналась, что это было сложно.

«Она сказала, что это их любимые имена и что, очевидно, мир ждал этого решения – и это было довольно большим давлением!» – рассказала журналистам People одна из пациенток, которой удалось поговорить с принцессой. А другая добавила: «Кейт была очень милой. Она много говорила о том, что чувствовала, когда стала матерью». Поговорить по душам жена принца Уильяма, как мы знаем, и правда любит.