В 2013 году, когда на свет появился принц Джордж, букмекерские агентства всех стран принимали ставки, как принц Уильям и Кейт назовут своего первенца. Ситуация повторилась и в 2015-м, когда на свет появилась дочь пары принцесса Шарлотта, и в 2018 году с принцем Луи. И если вы думаете, что последнее слово в выборе имен было за Букингемским дворцом, то нет, пишет Супер.
Это было непросто: как Кейт и Уильям выбирали имена детям
Это было непросто: как Кейт и Уильям выбирали имена детям
Вчера принцесса Уэльская (это новый титул Кейт) посетила родильное отделение королевской больницы округа Суррей, где говорила с врачами и их пациентками, которые только-только стали мамами. Одна из женщин спросила Кейт, как они с Уильямом выбирали имена сыновьям и дочери. Мама будущего короля честно призналась, что это было сложно.
«Она сказала, что это их любимые имена и что, очевидно, мир ждал этого решения – и это было довольно большим давлением!» – рассказала журналистам People одна из пациенток, которой удалось поговорить с принцессой. А другая добавила: «Кейт была очень милой. Она много говорила о том, что чувствовала, когда стала матерью». Поговорить по душам жена принца Уильяма, как мы знаем, и правда любит.
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