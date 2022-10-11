Чем заняться дома, если отключат электричество

Игра в прятки

Темнота – друг молодежи, в темноте... Для игры в прятки темнота – идеальная декорация. Найти друг друга сложнее, а спрятаться можно довольно хорошо, особенно, если у вас дома много потайных уголков. Но будьте осторожны! В темноте можно наткнуться на угол или дверь, так что надо быть очень аккуратным.

Гадания

И кого волнует, что традиционно гадают только в определенные дни? Нам же просто надо убить время. А для гаданий свечи – обязательный атрибут. Так что пока есть свет и Интернет, поищите несколько интересных гаданий в Сети и запишите их куда-нибудь, чтобы при необходимости быстро найти. Также при желании можно поразвлечь себя спиритическим сеансом с вызыванием духов своих родственников или известных людей прошлого.

Устройте музыкальный концерт

Этот вариант идеален, если еще не слишком поздно, и ваши соседи не будут против. Здесь в ход могут пойти не только профессиональные инструменты на батарейках, аккумуляторе или не требующие для использования электричества, но и любые предметы. Например, пустые пластиковые бутылки, которыми можно задавать ритм. Пойте от души самые любимые песни, это могут быть и народные эстонские песни, и всё что вам захочется. Главное, не унывать.

Также мы поинтересовались у психолога, как подготовить ребенка к ситуации, если вдруг во время отключения электричества он остался один дома.