По сообщениям правительства Эстонии, в стране могут происходить временные отключения электричества, к этому стоит быть готовыми. Мы в Limon.ee решили пофантазировать, чем заняться, если вдруг такая ситуация все-таки произойдет и как подготовить детей, если они в этот момент будут дома одни.
Чем заняться дома, если отключат электричество
Начнем с приятного. Итак, вот ТОП-5 идей, как с пользой провести время без электричества.
Романтический ужин при свечах
Наверняка многие хотят порадовать своего возлюбленного или возлюбленную, устроив ужин при свечах, но в безумном ритме жизни на это не всегда есть время и силы. Что ж, самое время воплотить мечту! Стоит взять из холодильника все готовые скоропортящиеся продукты, красиво разложить их по тарелочкам, зажечь свечи – и вуаля! – романтичное настроение обеспечено, заодно и продукты не успеют испортиться. Кроме того, можно приготовить не только аппетитную еду, но и вкусные напитки и коктейли. Последовательность этих действий может быть и другой, если отключение электричества произошло поздно вечером, то сначала зажигайте свечи. Как вы понимаете, держать несколько разных напитков и свечей дома настоятельно рекомендуется. Не забывайте про запасы еды.
Почитать книгу, которую давно хотели прочесть
Возможно, не самая лучшая идея, если на улице уже стемнело, однако, можно зажечь достаточное количество свечей или включить фонарик (но не забывайте, что он может вам понадобиться в более серьезной ситуации). Многие из вас помнят времена, когда приходилось читать книги под одеялом с фонариком. Самое время повторить или попробовать это впервые.
Настольные игры
Та же история, что и с чтением книги. Но здесь уже может поучаствовать вся семья, включая детей. Отлично в это время может подойди игра «Мафия» или какая-то другая мистическая игра, во время которой побегут мурашки по коже, если уже стемнело.
Игра в прятки
Темнота – друг молодежи, в темноте... Для игры в прятки темнота – идеальная декорация. Найти друг друга сложнее, а спрятаться можно довольно хорошо, особенно, если у вас дома много потайных уголков. Но будьте осторожны! В темноте можно наткнуться на угол или дверь, так что надо быть очень аккуратным.
Гадания
И кого волнует, что традиционно гадают только в определенные дни? Нам же просто надо убить время. А для гаданий свечи – обязательный атрибут. Так что пока есть свет и Интернет, поищите несколько интересных гаданий в Сети и запишите их куда-нибудь, чтобы при необходимости быстро найти. Также при желании можно поразвлечь себя спиритическим сеансом с вызыванием духов своих родственников или известных людей прошлого.
Устройте музыкальный концерт
Этот вариант идеален, если еще не слишком поздно, и ваши соседи не будут против. Здесь в ход могут пойти не только профессиональные инструменты на батарейках, аккумуляторе или не требующие для использования электричества, но и любые предметы. Например, пустые пластиковые бутылки, которыми можно задавать ритм. Пойте от души самые любимые песни, это могут быть и народные эстонские песни, и всё что вам захочется. Главное, не унывать.
Также мы поинтересовались у психолога, как подготовить ребенка к ситуации, если вдруг во время отключения электричества он остался один дома.
От редакции добавим, что всегда нужно следить за аккумуляторами смартфонов своих детей, чтобы они могли вам в любой момент позвонить в любой ситуации.
Психоаналитик Моника Аман согласна с тем, что перебои в подаче электроэнергии всегда застают нас врасплох.
«Даже если электричество отключается всего на несколько минут, это может быть пугающим моментом для детей. Всегда полезно обновлять свои планы на случай чрезвычайной ситуации. Если в вашем районе часто бывают перебои с электричеством, может быть полезно попрактиковаться в том, что вы будете делать, если электричество отключится, особенно для маленьких детей.
Важно сначала объяснить ситуацию с отключением электроэнергии – это помогает детям морально подготовиться, а не быть застигнутым врасплох. Также было бы неплохо привлечь вашего ребенка к любой работе по подготовке к отключению электроэнергии, так как это знакомит его с инструментами, которые нужно использовать, и действиями, которым нужно следовать при отключении электричества.
Затем попрактикуйтесь: относитесь к этому как к тренировке ЧП. Выключите свет и убедитесь, что все знают, где найти резервное освещение, как обезопасить приборы и входы в ваш дом, как связаться со взрослыми, если их нет дома. Важно, чтобы ваши дети знали номера телефонов и адреса экстренных служб, например, 112, ваш собственный, а также адрес семьи или близкого друга. Запишите эти номера в особый блокнот дома. Попробуйте превратить процесс запоминания в игру или викторину – это сделает процесс более увлекательным и поможет детям учиться быстрее.
Прохождение сценария с отключением электроэнергии позволит детям более комфортно прожить отключение электроэнергии. Дайте ребенку заранее возможность весело провести время в среде без электричества. Если у вас есть гриль или кострище, приготовьте гриль! Если нет, то включите независимые от электричества светодиодные лампы. Положительный опыт без электричества поможет вашему ребенку ассоциировать отключение электричества с весельем, а не с дискомфортом.
Игры с тенями это простое развлечение. Темнота усиливает эффект теневых кукол, поэтому, если ночью отключили электричество, это отличный способ скоротать время перед сном. Есть много простых трюков игр с тенями, на изучение которых уходит всего одна минута. Если вы хотите что-то более сложное, вы также можете вырезать рисунки из бумаги – это также превращает занятие в поделку!
Крайне важно иметь надежный источник питания на случай чрезвычайной ситуации – фонарики, беспроводные зарядные устройства, батарейки. Хотя лучшее, что дети могут делать во время отключения электроэнергии, – это развлекаться, важно, чтобы они знали об опасностях, которые представляют собой отключения электроэнергии. Поговорите со своими детьми о риске возгорания и отравлении угарным газом, а также о том, что они могут сделать, чтобы предотвратить это. Убедитесь, что они знают, что нельзя оставлять свечи или любое другое открытое пламя без присмотра, а также никогда не использовать внутри портативные генераторы, угольные грили или походные печи.
Самый простой способ сделать так, чтобы ваш ребенок чувствовал себя в безопасности и комфортно во время отключения электроэнергии, – это развлечь его. Переосмыслите отключение как время, когда дети могут развлекаться, не требуя электричества, – поощряйте их рвение к чтению книги, играм в настольные игры и сбору головоломки. Убедитесь, что у вас всегда есть под рукой несколько нецифровых развлечений. Занимая их, вы помогаете им весело и конструктивно проводить время.
Если ваш ребенок боится перебоев в подаче электроэнергии, эти занятия послужат желанным отвлечением, которое сосредоточит его внимание на чем-то положительном. Веселые занятия помогут каждому ребенку связать отсутствие электричества с захватывающим, особенным временем».