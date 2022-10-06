Шесть жутких намёков, что в человека вселился бес или ещё какое мистическое существо

3. Неожиданная агрессивность

Следующий опасный звоночек, что в человеке происходят какие-то невидимые изменения, – его повышенная агрессивность. Чаще всего сущности и магические паразиты, такие как бесы и демоны, пробуждают в нас спящее зло. Если заметили, что мирный знакомый вдруг превратился в провокатора и зачинщика конфликтов, с улыбкой наблюдающего за ссорами других, это может быть признаком подселения к нему беса. Нечистая сила заставляет человека желать власти, внушает мысли о разрушении себя или окружающих, толкает на рисковые и опасные для здоровья действия.

4. Странное и несвойственное поведение

Ещё одним достоверным намёком, доказывающим, что в тело вселился бес или мистический паразит, станут неожиданные и сильные изменения в поведении жертвы. Человек покажется совсем другим: могут измениться походка, речь и даже взгляд. Рядом с этой личностью больше не захочется оставаться или проводить вместе время, потому как она подсознательно всех отталкивает от себя. Почему так происходит? Это паразит намеренно делает, чтобы никто не мешал ему и дальше питаться энергией жертвы. Из-за чего стоит особенно осторожно вести себя с людьми, кто внезапно изменился. Несвойственное поведение может послужить предостережением или намёком на подселение.

5. Пугающие сновидения

Как и при любом другом контакте с нечистой силой, наше энергетическое поле очень ярко реагирует на подобное вторжение. Пытаясь защитить или хотя бы предупредить хозяина, посылает странные сны или даже кошмары. Да, не исключено, что от стресса и переутомления человек начинает испытывать проблемы с засыпанием или удивляется непонятным и пугающим сновидениям. Но если кошмары пришли неожиданно и постоянно повторяются, терзают и заставляют просыпаться уже уставшим, то это может быть признаком подселения злой силы, беса или магического паразита.

6. Появление голосов