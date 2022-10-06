Анна Сорокина, известная миру под фамилией Делви, теперь на свободе. Накануне мошенницу освободили из-под стражи в американской тюрьме, но при условии, что она не будет пользоваться социальными сетями. Строгая мера, ничего не скажешь! Адвокат девушки подчеркивает, что «известность Сорокиной, действительно, помогла ей выбраться из тюрьмы», пишет Супер.
Аферистку Анну Делви выпустили из тюрьмы при одном условии
А все благодаря резонансному делу аферистки: та несколько лет выдавала себя за немецкую аристократку, которая собирала деньги с американцев якобы на социальный клуб на Манхэттене. В 2019 году девушке выдвинули обвинение в краже в особо крупных размерах, краже услуг и краже более 200 тысяч долларов у различных марок. Ее приговорили к заключению от 4 до 12 лет, но в феврале 2021 года неожиданно отпустили.
На тот момент кейс Делви обсуждал весь мир. Вдобавок продюсеры Netflix решили, что ее история может стать отличной основой для их сериала «Изобретая Анну». Естественно, Сорокина получила внушительный гонорар за использование своего образа. Деньги от сделки она отправила на выплату реституции, то есть вернула их людям, которых обманула.
Еще через шесть недель Делви вновь арестовали из-за просроченной визы, а теперь освободили. Но не думайте, что она сможет быстро вернуться к своим аферам. После освобождения Сорокина будет находиться под «24-часовым арестом» по неизвестному адресу «на время ее иммиграционного разбирательства». Ее адвокат Дункан Левин сказал Daily Beast, что сперва Анна должна будет внести залог в размере 10 тысяч долларов. Дальше он «сосредоточится на обжаловании неправомерного осуждения».