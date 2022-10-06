Аферистку Анну Делви выпустили из тюрьмы при одном условии

А все благодаря резонансному делу аферистки: та несколько лет выдавала себя за немецкую аристократку, которая собирала деньги с американцев якобы на социальный клуб на Манхэттене. В 2019 году девушке выдвинули обвинение в краже в особо крупных размерах, краже услуг и краже более 200 тысяч долларов у различных марок. Ее приговорили к заключению от 4 до 12 лет, но в феврале 2021 года неожиданно отпустили.

На тот момент кейс Делви обсуждал весь мир. Вдобавок продюсеры Netflix решили, что ее история может стать отличной основой для их сериала «Изобретая Анну». Естественно, Сорокина получила внушительный гонорар за использование своего образа. Деньги от сделки она отправила на выплату реституции, то есть вернула их людям, которых обманула.

Джулия Гарнер в роли Анны Делви. Фото: Netflix