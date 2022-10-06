Как приготовить домашние сосиски и правильно их варить. Сосиски - это универсальное блюдо для любой семьи. Вкусные и сочные сосиски очень любят детки. Чтобы не совершать ошибок и правильно варить сосиски, Главред расскажет пару хитростей.
90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски – простой рецепт приготовления
90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски – простой рецепт приготовления
Не снимайте никогда с сосисок целлофановую обертку. Стоит два раза вилкой проколоть обертку и отварить.
Сколько нужно варить сосиски
Сосиски нужно варить в подсоленной кипящей воде, на медленном огне. Никогда не заливайте сосиски холодной водой.
- Если у вас замороженные сосиски - варить 5-12 минут.
- Если охлажденные сосиски - варить 3-5 минут.
- Как приготовить вкусные сосиски дома - рецепт
Вам понадобится:
- Филе куриное или индюшки - 600 гр
- Яйцо - 1 шт
- Сливки - 120 мл
- Масло сливочное
- Лук репчатый
- Соль
- Курицу или индюшку помыть, убрать пленку с мяса и порезать кусочками.
- Лук почистить, порезать мелкими кубиками.
- В чашу от блендера переложить мясо, лук, налить сливки, посолить и добавить 1 кусочек сливочного масла.
- Все аккуратно на средней скорости взбить.
- В кастрюлю налить воды и довести до кипения.
- Пищевую пленку порезать на 12 равных частей.
- Выложить фарш и сформировать сосиску.
Такие домашние сосиски варятся до 12 минут.