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90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски – простой рецепт приготовления

Limon.ee
90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски – простой рецепт приготовления
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Сосиски. Иллюстративные фото.
Сосиски. Иллюстративные фото. Фото: Shutterstock

Как приготовить домашние сосиски и правильно их варить. Сосиски - это универсальное блюдо для любой семьи. Вкусные и сочные сосиски очень любят детки. Чтобы не совершать ошибок и правильно варить сосиски, Главред расскажет пару хитростей. 

Не снимайте никогда с сосисок целлофановую обертку. Стоит два раза вилкой проколоть обертку и отварить.

Сколько нужно варить сосиски

Сосиски нужно варить в подсоленной кипящей воде, на медленном огне. Никогда не заливайте сосиски холодной водой.

  • Если у вас замороженные сосиски - варить 5-12 минут.
  • Если охлажденные сосиски - варить 3-5 минут.
  • Как приготовить вкусные сосиски дома - рецепт

Вам понадобится:

  • Филе куриное или индюшки - 600 гр
  • Яйцо - 1 шт
  • Сливки - 120 мл
  • Масло сливочное
  • Лук репчатый
  • Соль
  1. Курицу или индюшку помыть, убрать пленку с мяса и порезать кусочками.
  2. Лук почистить, порезать мелкими кубиками.
  3. В чашу от блендера переложить мясо, лук, налить сливки, посолить и добавить 1 кусочек сливочного масла.
  4. Все аккуратно на средней скорости взбить.
  5. В кастрюлю налить воды и довести до кипения.
  6. Пищевую пленку порезать на 12 равных частей.
  7. Выложить фарш и сформировать сосиску.

Такие домашние сосиски варятся до 12 минут.

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