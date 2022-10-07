В пятницу, 7 октября, в столичном Музее Адамсона-Эрика открывается выставка «Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек». Мы посетили ее одними из первых, когда экспонаты еще накрывали стеклянными колпаками. Смотрите видеорепортаж!
ФОТО и ВИДЕО ⟩ Пластиковые губы и не только: «сокровища будущего» привезли в Таллинн
На экспозиции представлены знаковые сумочки каждого десятилетия за последние сто лет и связь эволюции их дизайна с изменениями, происходившими в обществе. Аксессуары небольших размеров до сих пор считаются предметами роскоши и настоящего искусства. Стоимость некоторых из них исчисляется тысячами долларов. Также здесь можно увидеть модели, прославленные такими иконами стиля как Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, принцесса Диана.
«На выставке около пятидесяти уникальных экспонатов. Это сумочки из частных коллекций, которые прибыли в Таллинн из Италии»,
– знакомит нас с удивительными по своей красоте и оригинальности дамскими сумочками искусствовед Эвелина Ведом.
Синяя сумочка, вручную вышитая бисером – из 20-х годов, 3D-сумочка в форме шкатулки, декорированная в технике декупаж, сумочка из металлической сетки в стиле ар-деко, минодьер в форме яйца Фаберже, роскошный клатч с четырьмя декорированными камнями-кольцами – от такой красоты женское сердце начинает биться чаще.
Невозможно пройти мимо романтической модели в форме пухлых алых губ, по форме так напоминающей знаменитый диван Сальвадора Дали.
«Эта сумка создана очень интересной дамой – Лулу Гиннесс, которая на самом деле не имела специального образования – не была ни художником, ни дизайнером. Просто была эксцентричной, экстравагантной дамой, знатной, крайне богатой, из семьи английских аристократов, – рассказывает Эвелина Ведом. – В 1989 году она занялась созданием сумочек. Причем, она исходила из своего собственного стиля, из своих предпочтений».
Оригинальные сумочки и клатчи Lulu Guinness стали нарасхват, впрочем, они до сих пор неизменно вызывают восторг у модниц. Современные дизайнеры и коллекционеры сумочек называют ее изделия «сокровищами будущего».
«А все потому, что каждая из этих сумочек уникальна. Например, эти губы созданы из пластика и являются вожделенным экспонатом, который жаждет получить в свою коллекцию любой уважающий себя коллекционер сумочек», – рассказывает Эвелина Ведом.
На экспозиции также представлены сумки, которые в свое время прославили известные женщины. Одна из них – сумка Lady Dior, любимица принцессы Дианы.
Сумка Lady Dior увидела свет в 1994 году и изначально не обладала никаким королевским провенансом. В то время модель, которой суждено было стать культовой и войти в историю мира моды, называли сhouchou: с французского это можно перевести как «любимица».
В 1995 году принцесса Уэльская прилетела в Париж на открытие всемирной выставки. Монаршую особу встречала первая леди Франции Бернадетт Ширак, которая и преподнесла Диане в подарок сумку Dior, тогда еще не поступившую в продажу.
В ноябре того же года принцесса отправилась в Аргентину, и фотографии Дианы, спускающейся по трапу самолета с черной сhouchou в руках, попали на первые полосы всех мировых газет. С таким вниманием общественности не могла сравниться ни одна, даже самая продуманная, рекламная кампания. После этого сумочка с необычным узором (такими ромбами была простегана мебель эпохи Наполеона III), стала писком моды.
«Впоследствии принцессу Диану очень часто видели с этой сумкой, поэтому она приобрела другое имя – Lady Dior. И именно под таким названием вошла в историю моды, в историю сумок», – рассказывает Эвелина Ведом.
Самый ценный экспонат на выставке в Таллинне – сумка «Келли», которую прославила Грейс Келли – знаменитая актриса и княгиня Монако. Свое современное название сумка получила гораздо позже, чем была впервые выпущена. Первым прототипом этой невероятно практичной и удобной женской сумки Hermеs стала сумка для переноса и хранения лошадиных седел 1892-го года. Дело в том, что изначально модный дом специализировался на снаряжении для верховой езды.
«Эта сумка появилась впервые в одном из фильмов Альфреда Хичкока, где как раз Грейс Келли была занята в главной роли. И она настолько срослась с этой сумкой, настолько она ей понравилась, настолько была удобна, что впоследствии, когда Грейс Келли оставила карьеру актрисы и стала княгиней Монако, она тоже с ней не расставалась, – рассказывает искусствовед. – К тому же, любимый аксессуар имел дизайн, который позволял скрывать беременность, и когда Келли была уже в положении, сумкой было очень удобно прикрывать растущий живот».
Настоящая сумка Грейс Келли, которую звезда заносила буквально до дыр, декорирована чистым золотом и хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Стоимость ее исчисляется десятками тысяч долларов.
Выставка «Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек» будет открыта в Таллинне до 12 марта 2023 года. А искусствовед Эвелина Ведом проводит по ней экскурсии и на русском языке. Первое из таких увлекательных путешествий в мир винтажных дамских сумочек пройдет в Музее Адамсона-Эрика в Таллинне уже в эту субботу.