Сами того не осознавая, мы совершаем серьезные ошибки, если после еды делаем вот эти восемь вещей, пишет doktorpiter.ru.
Восемь вещей, которые нельзя делать сразу после еды
Часто человек может даже не осознавать, что это на самом деле очень неполезная практика. Что именно не стоит делать сразу после еды, если вы хотите оставаться здоровым и не навредить пищеварению и своему желудку? Объясняет диетолог Нидхи Шарма, эксперт по питанию с дипломом Королевского колледжа в Лондоне, создатель платформы Half Life to Health
Не принимайте душ сразу после приема пищи. После еды кровь приливает к желудку, помогая пищеварению. Когда вы идете в душ, температура тела меняется, кровь приливает к коже, что может привести к нарушению и замедлению пищеварения.
Избегайте активных физических упражнений. Если вы начнете бегать, быстро ходить или приметесь за масштабную генеральную уборку, это может вызвать тошноту, несварение, боль в животе, кислотный рефлюкс
Не ложитесь на диван сразу после еды, даже если очень хочется. Это заставляет пищеварительные соки подниматься вверх — может начаться сильная изжога. И тем более — не спите сразу после плотного обеда. В этом случае замедляются все метаболические процессы, из-за чего полученные калории могут превратиться в жировую ткань. Кроме того, послеобеденный сон может привести к метеоризму и запорам. Особенно опасен сон сразу после приема пищи для людей с заболеваниями сердца, атеросклерозом, повышенным артериальным давлением.
Не пейте сразу после еды много воды. Ее избыток разбавляет желудочный сок и ухудшает пищеварение.
Не мойте полы внаклонку и не стирайте. Вообще избегайте действий, связанных с наклоном вперед, — это может вызвать кислотный рефлюкс.
Не ешьте фрукты сразу после основного приема пищи — это может ухудшить усвоение питательных веществ. Есть фрукты лучше в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином.
Особенно вредно есть кислые фрукты после обеда или ужина тем, у кого повышенная кислотность желудка. Фрукты и ягоды употребляйте как десерт, через 30 минут после приема пищи. Тогда фруктовые кислоты не смогут повысить существующую кислотность в желудке до опасного уровня.
Избегайте употребления чая или кофе после еды — они содержат некоторые фенольные соединения, которые мешают усвоению определенных питательных веществ из еды — например, железо хуже усвоится, если стейк вы запьете крепким кофе. А чай имеет низкий уровень pH, что негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.
Не пейте алкоголь и не курите — а лучше не делайте этого никогда. Употребление спиртного после еды увеличивает риск для здоровья, считает диетолог Нидхи Шарма.
После еды не принимайте позу «креветки», уединившись с телефоном или книгой, оставайтесь мобильными — хотя бы дойдите до туалета или до мусорного бака, протрите пыль, поиграйте с котом — хватит минут двух активности. Это позволит нормализовать уровень сахара. Важно быть активным после обеда или ужина, но и не переусердствовать со спортом.
Выпейте сразу после еды полстакана теплой воды — это поможет усвоению пищи. Особенно хорош этот совет для тех, кто имеет проблемы с пищеварением или если ест довольно поздно вечером.