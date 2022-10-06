Восемь вещей, которые нельзя делать сразу после еды

Восемь «нельзя» после еды

Не принимайте душ сразу после приема пищи. После еды кровь приливает к желудку, помогая пищеварению. Когда вы идете в душ, температура тела меняется, кровь приливает к коже, что может привести к нарушению и замедлению пищеварения.

Избегайте активных физических упражнений. Если вы начнете бегать, быстро ходить или приметесь за масштабную генеральную уборку, это может вызвать тошноту, несварение, боль в животе, кислотный рефлюкс

Не ложитесь на диван сразу после еды, даже если очень хочется. Это заставляет пищеварительные соки подниматься вверх — может начаться сильная изжога. И тем более — не спите сразу после плотного обеда. В этом случае замедляются все метаболические процессы, из-за чего полученные калории могут превратиться в жировую ткань. Кроме того, послеобеденный сон может привести к метеоризму и запорам. Особенно опасен сон сразу после приема пищи для людей с заболеваниями сердца, атеросклерозом, повышенным артериальным давлением.

Не пейте сразу после еды много воды. Ее избыток разбавляет желудочный сок и ухудшает пищеварение.

Не мойте полы внаклонку и не стирайте. Вообще избегайте действий, связанных с наклоном вперед, — это может вызвать кислотный рефлюкс.