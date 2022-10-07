Ученые показали, как может выглядеть человек в 2100 году: зрелище неутешительное

Ответ на вопрос, как изменится среднестатистический человек к 2100 году, можно получить, взглянув на специально созданную 3D-модель по имени Минди. Ей-то и достались все шишки, ведь, по расчётам исследователей, внешний вид людей преобразится в самом что ни на есть негативном направлении. Тому виной сидячий образ жизни и поклонение (в прямом смысле) гаджетам.

Давайте же взглянем на Минди из 2100 года и немного задумаемся.

Знакомьтесь, это Минди. По мнению учёных, люди в 2100 году будут выглядеть в точности как она.

Фото: tollfreeforwarding

Рассмотрим те особенности Минди, которыми она отличается от нас сегодняшних.

Искривлённая кисть рабочей руки; 90-градусный локоть — следствия постоянного обращения со смартфонами.

Фото: tollfreeforwarding

Пальцы рук настолько привыкнут держать гаджеты, что перестанут разгибаться, сохраняя положение «подставки».

Дугообразное искривление позвоночника, обусловленное сидячим образом жизни; утолщённые мышцы шеи.

Фото: tollfreeforwarding

Шея будет вынуждена компенсировать нагрузку, выпадающую на позвоночник. Уже сейчас существует термин для особой боли в шейном отделе позвоночника, вызванной наклоном головы в сторону гаджетов — «техношея» (tech neck).

Глаза обзаведутся второй парой век для защиты от вредоносного излучения.

Фото: tollfreeforwarding

«Боковое моргание» Минди, производимое внутренним веком, будет защищать её глаза от чрезмерного воздействия света, исходящего из технических устройств.

Минди во всей красе: укороченное тело, уменьшенный мозг.

Фото: tollfreeforwarding

Растут опасения, что радиочастотное излучение, испускаемое смартфонами, сильно воздействует на мозг и может вызвать серьёзные последствия, связанные с его производительностью.

Таким образом, в ходе преобразований человеческого тела, спровоцированных современным образом жизни, люди станут горбатыми карликами с уменьшенным мозгом, толстой шеей и неестественным положением рук. Ещё и с пугающими глазами.

Да, приятного мало. Конечно, это только предположения, но спину выпрямить всё же стоит. Прямо сейчас!

Фото: tollfreeforwarding