Специалисты из американской компании Maple Holistics и учёные из университета Толедо спрогнозировали, как могут выглядеть представители вида, что читают эти строки, в конце текущего столетия, пишет twizz.ru.
Ученые показали, как может выглядеть человек в 2100 году: зрелище неутешительное
Ответ на вопрос, как изменится среднестатистический человек к 2100 году, можно получить, взглянув на специально созданную 3D-модель по имени Минди. Ей-то и достались все шишки, ведь, по расчётам исследователей, внешний вид людей преобразится в самом что ни на есть негативном направлении. Тому виной сидячий образ жизни и поклонение (в прямом смысле) гаджетам.
Давайте же взглянем на Минди из 2100 года и немного задумаемся.
Знакомьтесь, это Минди. По мнению учёных, люди в 2100 году будут выглядеть в точности как она.
Рассмотрим те особенности Минди, которыми она отличается от нас сегодняшних.
Искривлённая кисть рабочей руки; 90-градусный локоть — следствия постоянного обращения со смартфонами.
Пальцы рук настолько привыкнут держать гаджеты, что перестанут разгибаться, сохраняя положение «подставки».
Дугообразное искривление позвоночника, обусловленное сидячим образом жизни; утолщённые мышцы шеи.
Шея будет вынуждена компенсировать нагрузку, выпадающую на позвоночник. Уже сейчас существует термин для особой боли в шейном отделе позвоночника, вызванной наклоном головы в сторону гаджетов — «техношея» (tech neck).
Глаза обзаведутся второй парой век для защиты от вредоносного излучения.
«Боковое моргание» Минди, производимое внутренним веком, будет защищать её глаза от чрезмерного воздействия света, исходящего из технических устройств.
Минди во всей красе: укороченное тело, уменьшенный мозг.
Растут опасения, что радиочастотное излучение, испускаемое смартфонами, сильно воздействует на мозг и может вызвать серьёзные последствия, связанные с его производительностью.
Таким образом, в ходе преобразований человеческого тела, спровоцированных современным образом жизни, люди станут горбатыми карликами с уменьшенным мозгом, толстой шеей и неестественным положением рук. Ещё и с пугающими глазами.
Да, приятного мало. Конечно, это только предположения, но спину выпрямить всё же стоит. Прямо сейчас!
И лучше почаще давать себе отдохнуть от всех этих ваших компуктеров.