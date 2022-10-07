У каждого знака зодиака есть как положительные, так и отрицательные стороны. Борясь друг с другом, они, как правило, выливаются в цельную личность. Но если парень подонок, то кажется, будто в нем собраны одни лишь отрицательные качества, присущие его знаку. И, к сожалению, это влияет на то, как он обращается с женщинами. Берегись таких парней, подруга, предостерегает onedio.ru!
Как обманывают парни разных знаков Зодиака – будь бдительна!
Овен – бросит тебя сразу после ссоры
Овны известны своим горячим нравом, а Овны-подонки вообще очень нестабильны. У них не только бывают приступы агрессии, они еще и считают, что это у тебя проблемы, если ты расстраиваешься из-за этого (хотя имеешь на это право). Прощайте, Овны, мы не будем по вам скучать.
Телец – хочет от тебя только секса
Тельцы немного эгоисты и любят проводить время с тобой наедине. Тельцы-подонки вообще отказываются бывать с тобой на публике. Они делают, что хотят и считают, что ты должна разбираться с проблемами, которые возникают из-за такого поведения.
Они говорят, что «им нужно время, чтобы разобраться с этим», это бесит, и с этим нельзя мириться.
Близнецы – показывает друзьям твои интимные фото
Близнецы общительны, и их все любят. В лучшем случае они становятся отличными друзьями, покоряя мир своим остроумием и шармом. В худшем - они лицемерные сплетники. Не удивляйся, что Близнецы-подонки будут флиртовать с твоими врагами, говорить гадости у тебя за спиной и делиться твоими интимными фото со своей командой лузеров.
Они не знают, что такое преданность, не доверяй им.
Рак – преследует тебя
Раки эмоциональны и слишком быстро привязываются. Раки-подонки не уважают твои личные границы, потому что их преувеличенные чувства – все, что их волнует. Они постоянно будут рядом, даже когда ты чувствуешь себя некомфортно, и тебе нужно немного времени для себя.
Лев – скорее всего, изменит тебе
Из всего зодиакального круга Львам труднее всего контролировать свои импульсы. Если Льву представится возможность изменить, он сделает это не задумываясь. Лев-подонок будет искренне извиняться, если его поймают с поличным, и даже искренне раскается, но если его простить, вскоре он совершит ту же самую ошибку. Импульсивный подонок никогда не станет хорошим спутником жизни.
Дева – относится к тебе, как к личной Барби
Девы сверхкритичны и являются истинными перфекционистами. В то время как хороший парень Дева поддерживает тебя, когда ты растешь и воплощаешь в жизнь свои мечты, Дева-подонок хочет, чтобы ты стала этакой «идеальной девушкой», образ которой он создал в своем воображении.
Он критикует твою внешность, подрывает твою самооценку и пытается изменить тебя. Совершенства достичь невозможно, к тому же, это не то, чего ты хочешь, так что бросай парня, как только начнешь замечать, что он тот еще подонок.
Весы – постоянно переписывается с другими девушками
Весам не хватает решительности. Если же говорить о Весах-подонках, то они всегда считают, что есть кто-то, кто подошел бы им лучше. Они отказываются связывать себя какими-либо узами, рисуются перед другими женщинами и неустанно флиртуют с другими девушками. Они пустышки, и социальные сети – лучшее место, где они могут получить награду за свое тщеславие. Не важно, как сильно они желают быть верными, они не смогут держаться подальше от личных переписок с другими девушками.
Скорпион – пытается лишить тебя общения с друзьями
Скорпионы невероятно ревнивы. В то время как большинство людей, испытывая ревность, нормально, адекватно разрешают эту ситуацию, Скорпион-подонок превращается в собственника.
Он пытается изолировать тебя от общества и убедить в том, что он важнее, чем твои друзья и другие близкие люди. Ты никогда не сможешь справиться с его параноидальной ревностью, так что нет смысла рушить все остальные важные отношения, пытаясь его изменить.
Стрелец – уйдет по-английски
Стрельцы по своей природе прямолинейны и нетерпеливы. Хороший парень Стрелец привнесет в твою жизнь приключения и радость, в то время как Стрелец-подонок даже не станет утруждать себя , чтобы написать сообщение, садясь в самолет, уносящий его в неведомые дали. Ему не нравится быть обязанным что-то объяснять, поэтому он игнорирует этот факт.
Козерог – говорит тебе то, что ты хочешь слышать, и это все – ложь
Козероги – идеальные стратеги. Они знают, чего хотят и как этого добиться. Скажем, если Козерог – подонок, и он хочет уложить тебя в постель, то тебе не повезло. Он будет говорить тебе то, что ты хочешь услышать, полагая, что цель оправдывает средства. Использовать женщину для него не проблема, потому что он считает, что вся жизнь – игра.
Водолей – «не верит» в штамп в паспорте
Водолеи бывают упрямыми, предпочитающими дистанцию нонконформистами. Эти качества могут быть положительными в определенных обстоятельствах, но Водолей-подонок будет использовать это в качестве отговорки, чтобы не вступать в серьезные отношения.
Он не верит в штамп в паспорте, моногамию, а иногда даже в презервативы. Если дорожишь собой, держись подальше от этого распутного плейбоя.
Рыбы – из-за его недостатка амбиций, тебе придется забыть о сексе
Рыбы-подонок – мечтатель, чье видение самого себя не сообразуется с реальностью. Он часто забывает о времени, пытаясь найти свою девушку мечты в Instagram, но никогда не предпринимает конкретных попыток, чтобы воплотить эту мечту в жизнь.
Возможно, у него есть потенциал, чтобы стать профессиональным дизайнером, рэпером, тяжелоатлетом, но отношения, основанные лишь на потенциале, изначально обречены на провал. Пары либо растут вместе, либо расстаются, а вот Рыбы-подонки в ближайшее время вряд ли повзрослеют.