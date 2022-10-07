Как обманывают парни разных знаков Зодиака – будь бдительна!

Овен – бросит тебя сразу после ссоры

Овны известны своим горячим нравом, а Овны-подонки вообще очень нестабильны. У них не только бывают приступы агрессии, они еще и считают, что это у тебя проблемы, если ты расстраиваешься из-за этого (хотя имеешь на это право). Прощайте, Овны, мы не будем по вам скучать.

Телец – хочет от тебя только секса

Тельцы немного эгоисты и любят проводить время с тобой наедине. Тельцы-подонки вообще отказываются бывать с тобой на публике. Они делают, что хотят и считают, что ты должна разбираться с проблемами, которые возникают из-за такого поведения.

Они говорят, что «им нужно время, чтобы разобраться с этим», это бесит, и с этим нельзя мириться.

Близнецы – показывает друзьям твои интимные фото

Близнецы общительны, и их все любят. В лучшем случае они становятся отличными друзьями, покоряя мир своим остроумием и шармом. В худшем - они лицемерные сплетники. Не удивляйся, что Близнецы-подонки будут флиртовать с твоими врагами, говорить гадости у тебя за спиной и делиться твоими интимными фото со своей командой лузеров.

Они не знают, что такое преданность, не доверяй им.

Рак – преследует тебя