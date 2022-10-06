Чт, 6.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Выключите это немедленно: что в квартире больше всего мотает свет

Limon.ee
Выключите это немедленно: что в квартире больше всего мотает свет
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Розетка. Иллюстративное фото
Розетка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Счета в платежках могут шокировать. УНИАН рассказывает, как снизить потребление электроэнергии в доме.

Большинство людей с замиранием сердца проверяют платежки. Еще бы! Ведь иногда счета там действительно могут напугать. Однако существуют способы, как уменьшить количество потребляемой электроэнергии.

Что в квартире больше всего мотает свет? Конечно же, бытовая техника, которая круглыми сутками работает и незаметно для нас увеличивает счета в платежках.

Что отключать на ночь, чтобы уменьшить счет за электроэнергию

Бойлер. Это просто король "нулей" в платежках. Не забудьте выключить его на ночь, иначе он будет подогревать воду до самого утра.

Компьютер. Многие пренебрегают выключать компьютер из сети на ночь, а зря. Если вы используете ПК, старайтесь ежедневно отключать его от сети, чтобы снизить траты.

Телевизор. Уснул во время просмотра фильма и телевизор продолжает работать до самой ночи? Ну, с кем не бывает? С тем, кто хочет сэкономить на электричестве.

Wi-Fi-роутер. Ночью он нам не нужен. Смело выключайте и спите спокойно.

Зарядка для смартфона. Возьмие за правило контроливать время зарядки своего телефона. Не следует его заряжать всю ночь. Пользы от этого никакой, а свет "сожрет".

Также возьмите за привычку отключать от сети мелкие бытовые приборы:

микроволновку;

кофемашину;

тостер;

блендер;

электрочайник;

электрическую зубную щетку;

электробритвы и т.д.

Помните, что подключенные через удлинитель электроприборы расходуют энергию даже тогда, когда ими не пользуются. Поэтому или отсоединяйте удлинитель от розетки, или вынимайте вилки приборов, подсоединенных к нему.

Ключевые слова
Наверх