Выключите это немедленно: что в квартире больше всего мотает свет

Большинство людей с замиранием сердца проверяют платежки. Еще бы! Ведь иногда счета там действительно могут напугать. Однако существуют способы, как уменьшить количество потребляемой электроэнергии.

Что в квартире больше всего мотает свет? Конечно же, бытовая техника, которая круглыми сутками работает и незаметно для нас увеличивает счета в платежках.

Что отключать на ночь, чтобы уменьшить счет за электроэнергию

Бойлер. Это просто король "нулей" в платежках. Не забудьте выключить его на ночь, иначе он будет подогревать воду до самого утра.

Компьютер. Многие пренебрегают выключать компьютер из сети на ночь, а зря. Если вы используете ПК, старайтесь ежедневно отключать его от сети, чтобы снизить траты.

Телевизор. Уснул во время просмотра фильма и телевизор продолжает работать до самой ночи? Ну, с кем не бывает? С тем, кто хочет сэкономить на электричестве.

Wi-Fi-роутер. Ночью он нам не нужен. Смело выключайте и спите спокойно.

Зарядка для смартфона. Возьмие за правило контроливать время зарядки своего телефона. Не следует его заряжать всю ночь. Пользы от этого никакой, а свет "сожрет".

Также возьмите за привычку отключать от сети мелкие бытовые приборы:

микроволновку;

кофемашину;

тостер;

блендер;

электрочайник;

электрическую зубную щетку;

электробритвы и т.д.