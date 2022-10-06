Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросы

Наверное у каждой хозяйки в холодильнике найдется лоток яиц. Омлет, блинчики, салат - это лишь малая часть, куда можно добавить этот продукт. Однако если вы не любитель яиц и купили десяток лишь для приготовления какого-то одного блюда, то стоит обратить внимание на то, как долго уже хранятся яйца.

Все зависит от того, где именно вы храните яйца. Важно даже обращать внимание на полку в холодильнике, на которой они лежат.

Как правильно хранить яйца

Лучшим местом для хранения яиц является холодильник. Лучше всего их хранить в специальных термолотках из бумаги или пенопласта. Если вы будете перекладывать яйца в другую упаковку, то проследите за тем, чтобы они лежали острым концом вниз. Таким образом желток будет размещаться по центру, а воздушная камера не будет на него давить.

Отличным местом в холодильнике для хранения яиц будут контейнеры для овощей и фруктов внизу. Дело в том, что в среднем температура в холодильнике держится на уровне 0-8 градусов тепла. Однако в дверце она значительно выше допустимой нормы - 10-15 градусов тепла.

Нужно ли мыть яйца сразу после покупки