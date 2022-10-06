Актриса и модель Меган Фокс считается миниатюрной девушкой, ее рост составляет всего 163 см. Чего не скажешь, глядя на фото звезды в Сети, пишет ELLE.
Вот это ноги: миниатюрная Меган Фокс показала способ, как зрительно казаться выше
Вот это ноги: миниатюрная Меган Фокс показала способ, как зрительно казаться выше
Кроме того, что красотка практически всегда носит каблуки, чтобы зрительно казаться выше, Меган выигрышно подбирает наряды и позирует перед камерой.
Например, на днях Фокс примерила на себя облегающий комбинезон розово-фиолетового оттенка, а также высокие фиолетовые сапоги и плюшевую панаму. Монохромный образ и «подснятый» снизу кадр, как правило, творят чудеса, визуально делают выше, удлиняют ноги. Согласны?
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