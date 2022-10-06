Вот это ноги: миниатюрная Меган Фокс показала способ, как зрительно казаться выше

Кроме того, что красотка практически всегда носит каблуки, чтобы зрительно казаться выше, Меган выигрышно подбирает наряды и позирует перед камерой.

Например, на днях Фокс примерила на себя облегающий комбинезон розово-фиолетового оттенка, а также высокие фиолетовые сапоги и плюшевую панаму. Монохромный образ и «подснятый» снизу кадр, как правило, творят чудеса, визуально делают выше, удлиняют ноги. Согласны?