Никогда не получите их обратно: Карл III поставил Миддлтон и Уильяму жесткий ультиматум

«Все признают, что нет смысла содержать так много резиденций, но если вы откажетесь от них полностью, вы никогда не получите их обратно. Между тем принцу Джорджу и другим младшим членам королевской семьи понадобится где-то жить, когда они вырастут», — цитирует Msn инсайдера, приближенного к королю.