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Никогда не получите их обратно: Карл III поставил Миддлтон и Уильяму жесткий ультиматум

Limon.ee
Никогда не получите их обратно: Карл III поставил Миддлтон и Уильяму жесткий ультиматум
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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: GEORGES ROGER

Дело коснулось наследства Елизаветы II, пишет popcornnews.ru.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отломили лакомый кусочек. Супруги унаследовали от королевы невероятное количество недвижимости. Правда, получить ее они смогут при одном условии.

После смерти Елизаветы II в монаршей семье начался раздел имущества. В качестве подарка Карл III передал Кейт Миддлтон и принцу Уильяму загородный дом Llwynywermod Estate в Уэльсе, поместье Анмер-Холл в Норфолке, апартаменты в Кенсингтонском дворце, коттедж Аделаиды в Виндзорском замке, а также Фрогмор-хаус в Виндзорском замке, в котором проходила свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Такое количество недвижимости, вероятно, могло напугать супругов, но отказаться от нее они не могут — рискуют остаться у разбитого корыта.

«Все признают, что нет смысла содержать так много резиденций, но если вы откажетесь от них полностью, вы никогда не получите их обратно. Между тем принцу Джорджу и другим младшим членам королевской семьи понадобится где-то жить, когда они вырастут», — цитирует Msn инсайдера, приближенного к королю.

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