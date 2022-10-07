Это что, Ибица? Читатель в шоке от цен на пиво и сидр на пароме Таллинн-Стокгольм

«Это не шок. Это даже больше. В последний раз такие цены на пиво видел на фестивале в Израиле или на Ибице. Даже в Германии или Швеции пиво стоит значительно дешевле. В Стокгольме в барах специальная акция – мужской пенный напиток от 3 до 4 евро за пол-литра. Но только не на пароме Tallink. Если вы желаете попариться в бане на борту, то вам лучше взять с собой пиво в портфеле и пить его в раздевалке, нарушая правила, чем покупать в баре. С такими ценами могло бы и обслуживание быть получше, но оно далеко от идеального. Итак, вы готовы удивляться? Барабанная дробь... в бане 7,90 евро стоит баночка пива A. Le Coq объемом 0,33 и 8,50 евро баночка тем же объемом любимого в Финляндии напитка Longero. Раньше я не видел в Эстонии ничего подобного. Как я понял, в барах цены такие же, поэтому это не только лишь прайс в сауне», – рассказывает читатель портала Limon.ee, прилагая чек покупки.