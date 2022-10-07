Кажется, ситуация с ценами в Эстонии начинает выходить из-под контроля. Читатель портала Limon.ee на прошлых выходных отправился в рейс Таллинн-Стокгольм-Таллинн круизным лайнером эстонской судоходной компании Tallink. «Какая должна быть у человека зарплата, чтобы без стресса и нервов позволить себе расслабление в ресторанах и других местах проведения досуга на борту судна?» – интересуется он.
Это что, Ибица? Читатель в шоке от цен на пиво и сидр на пароме Таллинн-Стокгольм
Как известно, еще в марте этого года компания Tallink ввела временный топливный сбор до 31 августа 2022 года для всех пассажиров. Цены на топливо, меж тем, в Эстонии упали, но осенью отменить сбор фирма не поспешила, а, наоборот, повысила плату. Теперь каждый отдыхающий на борту парома Таллинн-Стокгольм-Таллинн доплачивает 10 евро за топливо.
Если в супермаркете на борту еще можно купить ящик пива или сидра дешевле 18-20 евро, то в баре придется выложить кругленькую сумму за одну баночку объемом 0,33 л. Это факт. Дешевый алкоголь в барах и ресторанах пассажирам может только сниться. Цены на пароме существенно повысились, вероятно, компания заботится о здоровье людей.
«Это не шок. Это даже больше. В последний раз такие цены на пиво видел на фестивале в Израиле или на Ибице. Даже в Германии или Швеции пиво стоит значительно дешевле. В Стокгольме в барах специальная акция – мужской пенный напиток от 3 до 4 евро за пол-литра. Но только не на пароме Tallink. Если вы желаете попариться в бане на борту, то вам лучше взять с собой пиво в портфеле и пить его в раздевалке, нарушая правила, чем покупать в баре. С такими ценами могло бы и обслуживание быть получше, но оно далеко от идеального. Итак, вы готовы удивляться? Барабанная дробь... в бане 7,90 евро стоит баночка пива A. Le Coq объемом 0,33 и 8,50 евро баночка тем же объемом любимого в Финляндии напитка Longero. Раньше я не видел в Эстонии ничего подобного. Как я понял, в барах цены такие же, поэтому это не только лишь прайс в сауне», – рассказывает читатель портала Limon.ee, прилагая чек покупки.
Что говорит компания Tallink?
«В последние месяцы наблюдается очень высокий рост цен на топливо, энергию и другие ресурсы для эксплуатации судна, как и в других сферах деятельности. При оперировании лайнером доходы должны покрывать расходы на эксплуатацию судна. По этой причине мы также были вынуждены увеличить топливный сбор.
Рост цен наблюдается не только на продукты и услуги Tallink, значительное повышение цен затронуло практически все сферы жизни человека», – говорит Катри Линк, директор по коммуникациям компании Tallink.
Есть ли у пива A. Le Coq рекомендованная розничная цена?
«Повлиять на цены компаний-перепродавцов наших продуктов мы не можем, также мы не можем ввести для них рекомендованные цены. В действительности потребитель обладает наибольшей властью в установлении окончательной цены – если товар не стоит своих денег, то покупка не будет совершена, и продавцу придется соответствующим образом скорректировать цену», – говорит менеджер по маркетингу компании A. Le Coq.