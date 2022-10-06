ФОТО ⟩ Это уже слишком! Бритни Спирс опубликовала откровенные фото с пляжа

Американская поп-певица Бритни Спирс продолжает радовать поклонников пикантными фото. На этот раз звезда без стеснения позировала голой на пляже, причем на глазах у других отдыхающих. Конечно, на выложенных в Сеть фото все самое интересное артистка прикрыла – прифотошопила сердечки на интимные места.

Судя по тому, как лег загар, нежится под солнышком Бритни все же в купальнике, но, возможно, загорает топлес. И пока бывший муж Кевин Федерлайн и сыновья Джейден и Шон решают, как прокомментировать очередные шедевры, подписчики Спирс не скупятся на похвалу: «Свободная женщина», «Я тебя обожаю», «Красотка», «Королева!», «Горячая штучка!».

Есть, конечно, и те, кто в ужасе от голых фото Бритни: «Людям на заднем плане будет что рассказать потомкам», «Думаю, ее отец был прав...», «Что происходит? Это не нудистский и даже не частный пляж!», «То, что ты можешь это сделать, не значит, что должна», «Не думаю, что это уместно», «Неудивительно, что её сыновья не хотят иметь с ней ничего общего», «Если бы моя мама выкладывала такие фото, мне бы потребовалась помощь психиатра».