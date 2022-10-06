Многие бывшие и нынешние сотрудники скорой помощи утверждают, что при и без того большой нагрузке, их годами заставляли подделывать документы, чтобы показатели реагирования скорой помощи были лучше, чем на самом деле. Pealtnägija провел расследование и выяснил, что на самом деле происходит.

Руководство «Таллиннской скорой помощи» утверждает, что это проблема IT и она не наносит вреда ничьему здоровью, но медики «скорой помощи» Арго и Тоомас (имя изменено) признают себя причастными к системному мошенничеству, которое уже много лет продолжается в одном из самых престижных медицинских учреждений Эстонии. «Если потребуется, мы подтасуем цифры, чтобы все было правильно, как настаивает наше начальство. Это так называемый открытый секрет внутри учреждения, все об этом знают», – рассказывает Арго.