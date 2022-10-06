Стилист назвала три главные ошибки с оверсайз-пиджаками, которые мешают добиться идеального образа

Что поделать, такой сезон: куда ни глянь, модные эксперты и стилисты советуют каждый осенний (да и летний, и весенний, и зимний) образ «приправить» оверсайз-пиджаками. Мы тоже частенько грешим этим модным хаком — действительно, самые базовые комбинации, например, с черной водолазкой и джинсами в тон легко разнообразить акцентным жакетом. Благодаря объему он быстро приводит look в порядок, гармонизируя пропорции и добавляя «воздух». А еще маскулинные грубоватые линии подчеркивают женственность, а еще с такими пиджаками можно носить плотные свитеры... Плюсов много, очень много.

И есть много «но». Если промахнуться с выбором, жакет может испортить весь твой замысел: поднять плечи, нарушив пропорции фигуры, разбить палитру аутфита, сломать игру принтов и фактур да и просто удешевить образ.

Так что вещица эта, может, и чудодейственная, но довольно проблематичная, если не учесть несколько важных деталей. Дабы уберечь нервы и кошелек, обратимся к специалисту — британскому стилисту Лидии Томлинссон, выделившей 3 основные ошибки, которые можно допустить, выбирая оверсайз-жакет.

Слишком много слоев. С пиджакам и блейзером здорово смотрятся гольф, рубашка, рубашка и топ и футболка под ней, свитер — это «безопасные» варианты. Если ты хочешь поиграть с многослойностью, выбирай самые простые текстуры, в ином случае получится перегруженный ансамбль. А рукава еще рискуют встать колом — мало приятного.

Оттенок жакета «выбивается» из общей палитры. Ярко-голубой или зеленый блейзер может выглядеть свежо, но подойдет ли он на каждый день? Чтобы точно получить достойный smart-casual образ, повтори оттенок твоего пиджака в другом элементе — обуви, брюках, сумке.