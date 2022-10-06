Не захотеть пиджак с мужского плеча или свободный жакет в наши дни, наверное, просто нереально: соцсети уж переполнены аутфитами с модными блейзерами, которые инфлюэнсеры носят и на Неделю моды, и на фотосессии, и даже дома (!) для записи видео-обучалок. Стильные пиджаки есть у всех звезд, у всех блогеров, стилистов — так что давно пора обзавестись своей идеальной моделью. Но перед тем, как идти за покупками, стоит напомнить пару простейших правил, которые спасут от модного промаха, советует Thevoicemag.ru.
Стилист назвала три главные ошибки с оверсайз-пиджаками, которые мешают добиться идеального образа
Что поделать, такой сезон: куда ни глянь, модные эксперты и стилисты советуют каждый осенний (да и летний, и весенний, и зимний) образ «приправить» оверсайз-пиджаками. Мы тоже частенько грешим этим модным хаком — действительно, самые базовые комбинации, например, с черной водолазкой и джинсами в тон легко разнообразить акцентным жакетом. Благодаря объему он быстро приводит look в порядок, гармонизируя пропорции и добавляя «воздух». А еще маскулинные грубоватые линии подчеркивают женственность, а еще с такими пиджаками можно носить плотные свитеры... Плюсов много, очень много.
И есть много «но». Если промахнуться с выбором, жакет может испортить весь твой замысел: поднять плечи, нарушив пропорции фигуры, разбить палитру аутфита, сломать игру принтов и фактур да и просто удешевить образ.
Так что вещица эта, может, и чудодейственная, но довольно проблематичная, если не учесть несколько важных деталей. Дабы уберечь нервы и кошелек, обратимся к специалисту — британскому стилисту Лидии Томлинссон, выделившей 3 основные ошибки, которые можно допустить, выбирая оверсайз-жакет.
Слишком много слоев. С пиджакам и блейзером здорово смотрятся гольф, рубашка, рубашка и топ и футболка под ней, свитер — это «безопасные» варианты. Если ты хочешь поиграть с многослойностью, выбирай самые простые текстуры, в ином случае получится перегруженный ансамбль. А рукава еще рискуют встать колом — мало приятного.
Оттенок жакета «выбивается» из общей палитры. Ярко-голубой или зеленый блейзер может выглядеть свежо, но подойдет ли он на каждый день? Чтобы точно получить достойный smart-casual образ, повтори оттенок твоего пиджака в другом элементе — обуви, брюках, сумке.
Выбирай соответствующие фасоны под жакет. Оверсайз сочетается с оверсайзом или просто расслабленным силуэтом. Блуза, которая сковывает движения и еле-еле перекрывает линию пояса, с оверсайз-блейзером «не дружит. Поэтому во всем придерживаемся гармонии — заметь, как блогеры совмещают пиджаки с мужского плеча с вязаными жилетками, кожаными рубашками и джемперами. Вот это "рабочий" и простой способ обыграть аутфит с оверсайз-блейзером!