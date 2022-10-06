«Ужасный несчастный случай»: Алек Болдуин достиг соглашения с мужем убитой Галины Хатчинс

У Галины остались муж и маленький сын. Теперь вдовец Мэтью Хатчинс займет место исполнительного продюсера фильма «Ржавчина», съемки которого было решено продолжить. Мужчина получит и часть прибыли от выхода ленты. Режиссер, которого ранил голливудский актер, тоже вернется к работе. «Мы достигли соглашения и теперь судебное дело будет закрыто. Я буду исполнительным продюсером фильма «Ржавчина», съемки которого со всей основной командой продолжатся в январе 2023 года. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины (на продюсеров или на Алека Болдуина). Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и весь коллектив смогут собраться вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины», — говорится в заявлении Хатчинса.