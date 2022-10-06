Эти знаки Зодиака нарочно бесят всех вокруг и питаются негативной энергией

И открывают список прирождённые лидеры, считающие себя идеалом и примером для подражания, — Львы. Огненная стихия заставляет этих людей поступать импульсивно, выделяться из толпы и пытаться всегда быть лучше других. Зачастую рождённые под знаком Льва оказываются энергетическими вампирами. Когда плохое настроение, они нарочно злят окружающих, чтобы и тем сладко не жилось. Могут открыто нагрубить или пристыдить, иронично и обидно пошутить. И как только собеседник негативно отреагирует на такое поведение, Лев начнёт подпитываться. Скорпион

Самый мстительный, злой и опасный знак Зодиака Скорпион никак не мог оказаться беззащитной жертвой. Это один из самых страшных энергетических вампиров, которого вы можете повстречать. Потому что Скорпионы долгое время преследуют понравившегося человека. Если кто-то очень ярко отреагирует на их провокации, сильно разозлится или даже начнёт бояться и избегать обидчика, то превратится в идеальную жертву для вампира-Скорпиона. Потому что мучить человека, которого удалось вывести из себя, куда интереснее. Водолей

Как ни странно, на первый взгляд безобидные обладатели знака Зодиака Водолей тоже оказались в числе энергетических хищников. Питаются они достаточно редко и терпят голод до последнего, а потом просто нападают на первого попавшегося бедолагу. Выводить на негатив Водолеи станут, пытаясь самоутвердиться с помощью собеседника. Эти представители стихии Воздуха специально вспомнят свои самые крупные достижения в сфере, где работает или учится человек, показывая превосходство над ним.

Овен