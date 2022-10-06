Песни Аллы Пугачевой и Меладзе убрали из эфиров крупных российских радиостанций

Как сообщил Telegram-канал «Неопра, блин», под ограничения попали песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте, Веры Брежневой. В опале оказались все артисты, которые работают с Константином Меладзе – Ани Лорак, группа «ВИА Гра». Также из эфира пропали треки зарубежных исполнителей, например, Madonna и Lady Gaga.

Издание «Подъем» связалось с представителями «Русского радио». Там источник заявил, что песни Аллы Пугачевой еще «пару месяцев назад» появлялись в эфире. Но с началом войны в Украине из эфира пропали песни «Мумий Тролля», «Сплина», Земфиры и других. Песни «забанили» в июне-июле. «То есть, да, цензура есть в этом смысле», — резюмировал источник.

Но официальное объяснение «Русской медиагруппы» – у Аллы Пугачевой нет новых песен. «Если говорить о песнях Аллы Пугачёвой — её песен в эфире «Русского радио» нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории», — сообщили в «Русской медиагруппе».